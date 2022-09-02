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Експерт розповів, чи чекати обвалення курсу до 80-90 гривень за долар

2 вересня 2022, 21:47

При позитивному сценарії восени 2022 курс долара в Україні втримається на нинішньому рівні – 40 гривень, а при негативному – зросте до 80-90 гривень.

Долар, курс валют
Експерт розповів, чи чекати обвалення курсу до 80-90 гривень за долар / скріншот, УНІАН

Позитивний сценарій валютної ситуації - восени нинішнього року курс долара в Україні коливатиметься на рівні 40 гривень. Негативний сценарій - курс долара зросте вдвічі до 80-90 гривень. Такий прогноз зробив економічний експерт Андрій Шевчишин, повідомляє 24 канал.

Як каже фахівець, великі шанси, що надалі буде спостерігатися девальвація гривні. І вона призведе до того, що до кінця грудня року долар коштуватиме понад 50 гривень.

Найбільш негативний сценарій, каже Шевчишин, передбачає девальвацію національної валюти рівня - до 80-90 гривень за долар.

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А позитивний сценарій, за прогнозом експерта, передбачає незначну стабілізацію курсу - на рівні 40-45 гривень за долар.

За словами експерта, стрибки курсу будуть залежати від:

  • емісія;
  • макрофінансової допомоги;
  • монетарної політики НБУ;
  • настрої інвесторів;
  • ситуації на фронті;
  • погодних умов та проходження Україною опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що може бути з курсом долара в Україні, якщо не знизити імпорт товарів.

"Тоді є загроза, що НБУ виснажить свої резерви, і в один момент у нас гривня буде не 40, а 120 за долар. І ціни зростуть не на 10%, а в 3 рази", - додав Фурса.

До того керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявляв, що в серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.

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