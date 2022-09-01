90 гривень за долар: українців шокували сценарієм девальвації

В Україні спрогнозували новий курс долара / Reuters

За прогнозами уряду, в 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

Такі показники закладені в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомили джерела в Кабінеті Міністрів, повідомляє Економічна правда.

Згідно макропрогнозу, на початку 2023 року курс долара становитиме 42 грн., а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн.

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В уряді також очікують, що ціни на наступний рік будуть продовжувати стрімко зростати:

закладена в макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року повинна скласти 30,6% (станом на червень вона становила 22,2%);

рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, повинен скласти 28,2%;

середня зарплата - 18 508 грн.

Курс долара: прогноз експертів

У свою чергу опитані Каналом 24 експерти підкреслили, що серед основних факторів, які до кінця поточного року будуть впливати на курс гривні по відношенню до інших валют, залишається емісійне фінансування дефіциту бюджету.

Ще одним фактором, що впливає на курс гривні (і він де-факто найбільш істотний), є міжнародна фінансова допомога.

"Важливий фактор - військові ризики, можливі ворожі удари по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період. Їх спрогнозувати майже неможливо", - наголошується в матеріалі.

Видання також наводить кілька сценаріїв зміни курсу долара в Україні.

"Базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. До кінця року ми можемо мати 50 гривень за долар і більше <...> негативний сценарій передбачає, зокрема, девальвацію гривні до 80-90 гривень за долар", - сказано в статті.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що може бути з курсом долара в Україні, якщо не знизити імпорт товарів.

"Тоді є загроза, що НБУ виснажить свої резерви, і в один момент у нас гривня буде не 40, а 120 за долар. І ціни зростуть не на 10%, а в 3 рази", - додав Фурса.

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