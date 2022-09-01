УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

90 гривень за долар: українців шокували сценарієм девальвації

1 вересня 2022, 17:44

Згідно з макропрогнозом КМУ, на початку 2023 року курс долара становитиме 42 грн., а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн.

долар
В Україні спрогнозували новий курс долара / Reuters

За прогнозами уряду, в 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

Такі показники закладені в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомили джерела в Кабінеті Міністрів, повідомляє Економічна правда.

Згідно макропрогнозу, на початку 2023 року курс долара становитиме 42 грн., а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн.

Видео дня

В уряді також очікують, що ціни на наступний рік будуть продовжувати стрімко зростати:

  • закладена в макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року повинна скласти 30,6% (станом на червень вона становила 22,2%);
  • рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, повинен скласти 28,2%;
  • середня зарплата - 18 508 грн.

Курс долара: прогноз експертів

У свою чергу опитані Каналом 24 експерти підкреслили, що серед основних факторів, які до кінця поточного року будуть впливати на курс гривні по відношенню до інших валют, залишається емісійне фінансування дефіциту бюджету.

Ще одним фактором, що впливає на курс гривні (і він де-факто найбільш істотний), є міжнародна фінансова допомога.

"Важливий фактор - військові ризики, можливі ворожі удари по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період. Їх спрогнозувати майже неможливо", - наголошується в матеріалі.

Видання також наводить кілька сценаріїв зміни курсу долара в Україні.

"Базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. До кінця року ми можемо мати 50 гривень за долар і більше <...> негативний сценарій передбачає, зокрема, девальвацію гривні до 80-90 гривень за долар", - сказано в статті.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що може бути з курсом долара в Україні, якщо не знизити імпорт товарів.

"Тоді є загроза, що НБУ виснажить свої резерви, і в один момент у нас гривня буде не 40, а 120 за долар. І ціни зростуть не на 10%, а в 3 рази", - додав Фурса.

Читайте ще:

курс долара долар гривня
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:04

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустріч

19:03

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук захопила підтягнутим тілом і бронзовою засмагою в Монако

18:58

"Якого біса": у Зеленського відповіли Макрону стосовно посередництва Ірану в переговорах з РФВідео

18:50

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

18:43

Кадиров погрожує Кремлю через заборону мусульманської книги: натякає на відділення і джихадВідео

Реклама
18:41

РФ через провал окупантів поставила новий дедлайн для захоплення сходу УкраїниВідео

18:37

Кому належать права на трансляцію матчів Премʼєр-ліги: підсумки пресконференції футбольних клубів

18:34

Вибухи і дим біля Антонівського мосту: стало відомо про нову "бавовну"Відео

18:33

Макрон виправдався, чому хоче продовжувати діалог з ПутінимВідео

18:30

На початку вересня буде потужна магнітна буря: попередження українцямВідео

18:25

Діамантові сідниці: Кейт Мосс розповіла про оригінальний подарунок від Джонні Деппа

17:56

Джанабаєва поділилася рідкісним фото сина Меладзе

17:44

90 гривень за долар: українців шокували сценарієм девальваціїВідео

17:41

"Любимо Україну": Red Hot Chili Peppers підняли на концерті в США український прапор

17:21

У Кулеби накинулися на Лаврова через його нові скандальні погрозиВідео

17:05

Під Харковом загинув волонтер з Британії, який рятував життя бійців ЗСУВідео

17:02

ЗСУ можуть звільнити Херсон без бойових дій: британський експерт розповів, як це зробитиВідео

17:00

Про "денацифікацію" не згадує: Путін придумав нову мету війни з УкраїноюВідео

16:51

"Спідничка вже занадто коротка": Христина Соловій в костюмі школярки похвалилася стрункими ніжками

16:37

Злату Мітчелл захейтили через її фігуру і колір шкіри хлопця: Фреймут заступилася за дочку

Реклама
16:30

Лукашенко розмріявся про "демілітаризацію" України і сказав, коли Білорусь вступить у війнуВідео

16:24

Останній резерв РФ: окупанти кинули в бій "парадну" танкову арміюВідео

16:23

РФ загрожує Молдові, вона стане наступною військовою ціллю Кремля - ПодолякВідео

16:14

Гороскоп на вересень 2022 для Скорпіонів: прибуток, таємниця і конфлікти у родиніВідео

16:10

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

15:57

"Навіщо мене чіпати?": Шуфутинський вперше озвучив свою позицію щодо війни в Україні

15:48

"Путін невдаха, він програв": у США назвали рецепт перемоги України у війні з РФВідео

15:46

Найсмачніша вечеря за 20 хвилин на швидку руку: простий рецептВідео

15:45

Подарунок "для найкрутішого воїна": у Мережі захопилися фото Залужного в унікальній вишиванці

15:44

"Це буде фатальна помилка": у ЗСУ сказали, коли оголосять про звільнені території на півдніВідео

15:20

Люди кладуть смартфон в холодильник і вбивають відразу 3 зайця: як працює лайфхак

15:19

Ексклюзив Сніданку з 1+1: Jerry Heil закінчує кар’єру, а alyona alyona зізналась, як схудла на 20 кгВідео

15:09

"Бідний Володя": Пугачова відповіла СоловйовуВідео

15:03

РФ злякалася вигаданого "українського десанту" і вивозить працівників "Росатому" із ЗАЕСВідео

15:01

Новий iPhone 14: дата виходу, характеристики і скільки коштуватимеВідео

14:58

"Грязь Москви": Данілов жорстко відповів на маячню глави Радфеду про "перемогу над Україною"Відео

14:52

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС - ЕнергоатомВідео

14:51

"Соромно і огидно": в Італії Жадану заборонили концертами збирати гроші для допомоги УкраїніВідео

14:46

Руссо після початку війни заявив, що щиро полюбив Росію

14:41

Пасербиця Потапа зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаямиВідео

Реклама
14:39

Як рік народження впливає на долю: характеристика за східним календарем

14:32

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

14:23

Контрнаступ ЗСУ на півдні: українська армія зачищає передмістя ХерсонаВідео

14:09

"Доведеться діставати ковдри": синоптик попередила про дуже холодні ночі в УкраїніВідео

13:58

Ердоган хоче найближчим часом влаштувати зустріч Зеленського і Путіна в ТуреччиніВідео

13:48

Нова "бавовна": У Севастополі прогриміли вибухи, РФ підняла в небо авіаціюВідео

13:47

ДіКапріо проміняв свою колишню дівчину на красуню з України: що про неї відомо

13:25

Перед контрнаступом ЗСУ США провели з Україною "військові ігри" – CNNВідео

13:08

Була база, а стала братська могила: ЗСУ "демілітаризували" 58 окупантів на ХерсонщиніВідео

12:58

Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смертіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти