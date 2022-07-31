Чи підскочить ще курс долара: експерт пояснив, чого чекати від гривні в серпні/ УНІАН, pixabay

В серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розвернутися ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком. Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.

За словами Ваврищука, такі різкі зміни курсів завжди породжують очікування, що і надалі можуть бути зроблені такі подібні кроки. Однак Нацбанк, як каже експерт, швидше за все, буде тримати поточний обмінний курс на чіткому рівні кілька наступних місяців.

"Тому хоч і поступово, але готівковий ринок буде насичуватися доларами і євро, а ажіотажний попит поступово спадатиме. Хоча ніхто не може гарантувати, що подібні епізоди не будуть повторюватися в майбутньому", ‒ зазначив підсумував Ваврищук.

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Нагадаємо, раніше, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть ‒ до 36,5686 грн/дол.

Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

До того представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала, що національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).

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