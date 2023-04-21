Долар "вибухне" вже в травні: яким буде курс валют в найближчі тижні

Американська валюта дорожчатиме вже в травні, впевнена експерт Олена Коробкова.

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Курс долара в Україні / УНІАН

Курс долара в Україні в травні орієнтовно підніметься до 40 грн/дол. Швидше за все, попит буде переважати над пропозицією.

Голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова прогнозує, що в травні знову буде спостерігатися подорожчання готівкової іноземної валюти, передає 24 канал.

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"Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до імпорту пального в Україну за так званими "старими цінами". Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо "готівковий" курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар", - зазначила вона.

Зараз же спостерігається тенденція до зміцнення гривні в основному у зв'язку з посівною компанією, пояснила експерт.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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