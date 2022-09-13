Долар злетить до 50 гривень: названо терміни

Вурс валют / скріншот, УНІАН

Кабінет Міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

Згідно з макроекономічним прогнозом, середньорічний курс буде триматися в районі 42,2 гривні за долар. Але до кінця 2023 року він може піднятися до позначки в 50 гривень.

"У документі йдеться про те, що до кінця 2022 року повинен зберегтися нинішній фіксований курс на позначці 36,6 гривні за долар", - пише РБК-Україна.

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Варто зазначити, що це прогноз для державного бюджету на 2023 роки. І не факт, що всі цифри з нього підтвердяться, оскільки дані по курсу з торішнього прогнозу не збігаються з тим, що ми маємо на сьогодні.

Варто відзначити, що в бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року. Однак російське вторгнення внесло свої корективи.

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що в курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.

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