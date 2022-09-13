Долар злетить до 50 гривень: названо терміни

Варто зазначити, що це прогноз для державного бюджету на 2023 роки.
Кабінет Міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.
Згідно з макроекономічним прогнозом, середньорічний курс буде триматися в районі 42,2 гривні за долар. Але до кінця 2023 року він може піднятися до позначки в 50 гривень.
"У документі йдеться про те, що до кінця 2022 року повинен зберегтися нинішній фіксований курс на позначці 36,6 гривні за долар", - пише РБК-Україна.
Варто зазначити, що це прогноз для державного бюджету на 2023 роки. І не факт, що всі цифри з нього підтвердяться, оскільки дані по курсу з торішнього прогнозу не збігаються з тим, що ми маємо на сьогодні.
Варто відзначити, що в бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року. Однак російське вторгнення внесло свої корективи.
Курс валют в Україні
Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що в курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.
"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.
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