Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро

Курс валют / УНІАН, pixabay

Національний банк України (НБУ) на 24 серпня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 36,29 гривень за євро. Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.

За даними сайту регулятора, офіційний курс євро на 24 серпня встановлено на такому рівні: 36,298 гривень за євро (- 0,2706 грн).

При цьому фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень за євро.

Востаннє курс євро був нижчим за курс долара 6 грудня 2002 року 5,326702 гривень за євро (курс долара - 5,3315 гривень).

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що в серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.

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