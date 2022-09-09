Армія України точним ударом знищила РЕБ Москва-1 за 57 мільйонів доларів

Українські війська виявили РЕБ Москва-1 ще в серпні / Цензор.нет

Збройні сили України 8 вересня розтрощили російський комплекс радіоелектронної боротьби Москва-1. Її вдалося виявити ще місяць тому, після чого дані щодо її місцезнаходження уточнювалися. Вартість РЕБ оцінюється в 57 мільйонів доларів США.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на свої джерела в ЗСУ, українськими війсками знищено комплекс Москва-1, яких на озброєнні військ РФ всього 9 одиниць.

У серпні РЕБ виявили підрозділи Сил спеціальних операцій разом з Рухом опору.

Відомості про те, де знаходиться комплекс, залишалися в секреті. Місяць відомості маскували під виявлення РЕБ Лейер, а полювання за "Москвою" йшло весь цей час.

За місяць ЗСУ тричі змогли підтвердити місце розташування ворожої РЕБ. Водночас розроблявся план її розтрощення, до Василівки були підтягнуті потрібні кошти.

І вже 8 вересня о 13:30 комплекс Москва-1 було знищено прямим ударом українських сил.

Вартість РЕБ Москва оцінюють в 57 мільйонів доларів США.

РЕБ Москва-1 / Цензор.нет

РЕБ Москва-1 / Цензор.нет

РЕБ Москва 1 / Цензор.нет

ВСУ контрнаступають у Харківській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію у Харківській області. Війська Росії вибиваються з тимчасово окупованих ними територій. Підтверджено офіційно звільнення Балаклії та інших населених пунктів.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня заявив, що українські війська звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині. Військова операція триває.

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ вдалося досягти значного прогресу в рамках контрнаступу у Харківській області. На думку аналітиків, українські військові ведуть наступ на захоплений Куп'янськ. Місто може бути звільнено протягом 72 годин.

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