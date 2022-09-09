Армія України точним ударом знищила РЕБ Москва-1 за 57 мільйонів доларів

Сили оборони України місяць полювали за" Москвою", геолокацію станції радіоелектронної боротьби підтверджували тричі.
Збройні сили України 8 вересня розтрощили російський комплекс радіоелектронної боротьби Москва-1. Її вдалося виявити ще місяць тому, після чого дані щодо її місцезнаходження уточнювалися. Вартість РЕБ оцінюється в 57 мільйонів доларів США.
Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на свої джерела в ЗСУ, українськими війсками знищено комплекс Москва-1, яких на озброєнні військ РФ всього 9 одиниць.
У серпні РЕБ виявили підрозділи Сил спеціальних операцій разом з Рухом опору.
Відомості про те, де знаходиться комплекс, залишалися в секреті. Місяць відомості маскували під виявлення РЕБ Лейер, а полювання за "Москвою" йшло весь цей час.
За місяць ЗСУ тричі змогли підтвердити місце розташування ворожої РЕБ. Водночас розроблявся план її розтрощення, до Василівки були підтягнуті потрібні кошти.
І вже 8 вересня о 13:30 комплекс Москва-1 було знищено прямим ударом українських сил.
Вартість РЕБ Москва оцінюють в 57 мільйонів доларів США.
ВСУ контрнаступають у Харківській області
Армія України проводить контрнаступальну операцію у Харківській області. Війська Росії вибиваються з тимчасово окупованих ними територій. Підтверджено офіційно звільнення Балаклії та інших населених пунктів.
Заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня заявив, що українські війська звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині. Військова операція триває.
В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ вдалося досягти значного прогресу в рамках контрнаступу у Харківській області. На думку аналітиків, українські військові ведуть наступ на захоплений Куп'янськ. Місто може бути звільнено протягом 72 годин.
Дивіться відео Главред - Березовець розповів, скільки може тривати війна Росії проти України
Інші новини:
- ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажем
- Нова "Чорнобаївка" для армії РФ на зміїному: ЗСУ ударом Bayraktar розтрощили ворожу ціль у морі
- П'ять снарядів з 18 км - розтрощений РСЗВ Град ворога: ЗСУ влучно розбили позиції армії РФ