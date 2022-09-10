Ракети, вертольоти, безпілотники: ЗСУ за 3 дні знищили техніки окупантів на 150 млн доларів

ЗСУ знищили техніки окупантів на 150 млн доларів/ УНІАН, Міноборони РФ

За минулі три доби (5-7 вересня) бійці ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів США. Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ, йдеться про засоби повітряного нападу ‒ крилатих ракетах, літаках і вертольотах.

Насамперед, кажуть у ЗСУ, збивалися одні з найдорожчих і технологічних ракет російських окупантів – моделі X-101.

"Так от, шість X-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п'ять з них збиті ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 помножити на 6 дорівнює 78 млн доларів", - розповіли офіцери.

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Крім того, знищено дві керовані авіаційні ракети X-59 загальною вартістю 600 тисяч доларів, два ударних вертольоти Ка-52 ‒ 32,4 млн доларів, ударний вертоліт Мі-24 ‒ 12,5 млн доларів. Також воїни-десантники ЗСУ знищили три штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів.

Крім того, українські військові збили десять безпілотників моделі "Орлан-10" на загальну суму в мільйон доларів.

"Отже, за орієнтовними підрахунками, тільки в небі за три доби війни втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів", ‒ йдеться в тексті.

ЗСУ трощать техніку армії Росії в Україні

Повітряні сили ЗСУ вдарили по позиціях окупантів РФ в Херсонській області. Ліквідовані 35 росіян і військова техніка. Знищено 2 модернізованих танки Т-72Б3.

В оперативному командуванні Південь заявили про знищенні ворожих реактивної системи залпового вогню Град, ЗРПК Панцир-С1, трьох одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також автоцистерни та іншої техніки на острові Зміїному. За підсумками операції, спрямованої на завершення зачистки острова, присутності сил противника не виявлено.

У Пентагоні підтвердили, що ЗСУ, використовуючи ракетні системи HIMARS, знищують командні пункти військ РФ в Україні. У Міноборони США вважають ефективним застосування такого озброєння українськими військами. Американці готуються до нових поставок боєприпасів для РСЗВ.

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