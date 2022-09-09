Сценарій 100 гривень за долар: несподіваний прогноз на валютному ринку

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На курс долара впливає ситуація з негативними очікуваннями по валютному ринку, слабка економіка, війна, період осінньої економічної активності, коли бізнес і населення будуть вести себе максимально стримано через війну, заявив фінансовий аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

НБУ посилено регулює ситуацію і формально намагається не допустити закриття жодного з банків. Як тільки почнеться банкрутство банків, в країні підніметься ще більша паніка з вилученням грошей з сектора, підкреслив він у коментарі UBR.ua.

Експерт вважає, що у вересні курс готівкового долара не досягне 50 або 100 грн/$ з кількох причин.

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"Рекордів з досягненням рівнів 50 або 100 гривень за долар ми не будуємо з ряду причин. По-перше, попит на валюту в країні буде помірним, так як грошей у населення і бізнесу значно більше не стає. По-друге, причиною буде існуюче зростання попиту на криптовалюту як засіб заощадження грошей, і автоматичне зниження попиту на долари і євро", – сказав він.

Причина цього, за його словами, в тому, що електронні гроші простіше можна вивести з країни і при цьому не побоюватися падіння банківського сектора або фізичного злодійства з дому, додав бовтян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що деякі банки підняли курс до 42 гривень за долар.

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