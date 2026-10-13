Долар рекордно подорожчав, євро і злотий злетіли: курс валют на 13 жовтня

НБУ підняв офіційні курси головних іноземних валют.

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Курс валют на 14 жовтня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує долар 14 жовтня

Як змінився офіційний курс євро в Україні

Скільки коштує польський злотий за курсом НБУ

На середу, 14 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 14 жовтня встановлено на рівні 45,08 грн/дол. Напередодні, 13 жовтня, американська валюта коштувала 44,96 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 12 копійок.

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Долар встановив новий історичний рекорд в Україні, сягнувши 45,08 грн. Це найвищий офіційний курс американської валюти за всю історію спостережень. Попередній історичний рекорд було зафіксовано 6 жовтня - 45,06 грн за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 14 жовтня становить 50,44 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 50,24 грн/євро. За добу курс євро зріс приблизно на 20 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 14 жовтня встановлено на рівні 11,52 грн/злотий. Напередодні злотий коштував 11,45 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подорожчала приблизно на 7 копійок.

Коли курс долара може підскочити до 47 гривень - думка експерта

Долар в Україні вперше в історії подолав позначку 45 гривень: під час оновлення котирувань його курс сягнув 45,06 грн, після чого Національний банк повернув його до 44,86 грн. Подальша динаміка американської валюти значною мірою залежатиме від обсягів зовнішньої фінансової допомоги, вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

За словами експерта, короткочасний стрибок курсу стався через людський фактор і помилку під час ухвалення рішення.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив Кущ.

Водночас аналітик не очікує зупинки девальвації гривні. Наразі валютний ринок залишається в межах 44-45 грн за долар, однак уже цієї зими курс може перейти до діапазону 46-47 грн. Подальше наближення до 50 грн залежатиме від обсягів і темпів надходження міжнародної фінансової допомоги.

Упродовж найближчих 12 місяців гривня може втратити до 10% вартості, а курс долара коливатиметься в межах 44-50 грн, прогнозує Кущ. Водночас швидше ослаблення національної валюти стримуватимуть міжнародні резерви НБУ, які дають змогу проводити валютні інтервенції, та подальше надходження зовнішнього фінансування.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий дав прогноз щодо поведінки курсу валюти. Лєсовий також зазначав, що у окремі тижні НБУ продає на міжбанківському ринку понад 1 млрд доларів.

Раніше Лєсовий зауважив, що у першій декаді жовтня долар може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн. Різкої зміни курсової траєкторії не очікується.

Національний банк України навів курс валют на 13 жовтня. За даними НБУ, на 13 жовтня долар становив 44,95 грн, євро - 50,24 грн, а польський злотий - 11,45 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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