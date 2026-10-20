Долар за крок до рекорду, євро завмер: новий курс валют на 21 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 21 жовтня.

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Курс валют в Україні на 21 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у середу

Яка нова вартість злотого

На середу, 21 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар знову подорожчав, а вартість євро залишилася незмінною. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На середу офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,07 грн/дол. Водночас 20 жовтня валюта коштувала 45,00 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 7 копійок.

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Варто додати, що найвищий курс долара в Україні був встановлений НБУ 14 жовтня. Тоді валюта досягла позначки 45,08 грн/дол.

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 21 жовтня встановлено на рівні 50,53 грн/євро, що відповідає показникам 20 жовтня. Отже, вартість валюти залишилася незмінною.

Курс злотого

Курс польського злотого на середу встановлено на рівні 11,54 грн/злотий. 20 жовтня ця валюта коштувала 11,55 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 1 копійку.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Коли долар може подорожчати до 46 гривень

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

За його словами, це базовий сценарій, ймовірність якого складає 65%.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зазначив аналітик.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс долара на міжбанку 19–25 жовтня, ймовірно, триматиметься в коридорі 44,85–45,25 грн, а євро - 50–51 грн.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що наступною сходинкою є коридор 46-47 гривень за долар, і дійти до нього ринок може вже цієї зими.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозував, що у жовтні курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/дол. А на динаміку впливатимуть інфляція, ціни на пальне, ситуація із зовнішньою торгівлею, попит на валюту з боку імпортерів, міжнародна допомога та перебіг війни.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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