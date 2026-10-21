Цінники на АЗС знову б'ють рекорди: як змінилася вартість бензину та дизелю 21 жовтня

Більшість мереж підвищили вартість дизелю, а UPG підняла ціну на бензин.

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Ціни на пальне на АЗС знову зросли / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Більшість мереж АЗС підняли ціни на дизель

Преміальний дизель на SOCAR досяг позначки 109,00 грн/л

Найвигідніші цінники на пальне зберігає "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта"

У середу, 21 жовтня, українські мережі автозаправних станцій відкоригували роздрібні ціни на пальне. За даними моніторингу, більшість операторів підвищили вартість дизельного пального, тоді як окремі мережі підняли цінники й на бензин.

Згідно з інформацією на сайті, мережа ОККО підняла вартість звичайного дизельного пального на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На стільки ж подорожчав і преміальний дизель, сягнувши позначки 108,90 грн/л. Ціни на бензини А-95 (92,90 грн/л) та А-95 Premium (95,90 грн/л) залишилися на попередньому рівні.

Аналогічне підвищення дизельних позицій зафіксовано на станціях WOG: ДП Premium додало 1,00 грн і тепер коштує 108,90 грн/л, а стандартне дизельне пальне подорожчало на 60 копійок - до 105,50 грн/л.

Оператор SOCAR встановив найвищі роздрібні цінники серед промоніторених мереж. Стандартний дизель тут зріс у ціні на 1,00 грн (до 106,00 грн/л), а преміальний досяг позначки 109,00 грн/л. Бензинова лінійка на SOCAR залишилася без змін: А-95 пропонують по 94,90 грн/л, а А-95 Premium - по 97,90 грн/л.

Мережа UPG зберегла стабільними цінники на дизель (101,90 та 103,90 грн/л відповідно), проте переписала вартість бензину. Обидві марки А-95 подорожчали на 1,00 грн: стандартний А-95 тепер коштує 89,90 грн/л, а преміальний - 92,90 грн/л.

Державна мережа "Укрнафта" втримала ціни на всьому асортименті пального на рівні попереднього дня. Тут пропонують А-95 за ціною 88,90 грн/л та дизельне пальне по 99,90 грн/л.

Слід зазначити, що найвищі цінники зараз утримують мережі OKKO, WOG і Socar. Натомість найбільш доступну вартість пального пропонують заправки "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта".

Ціни на пальне 21 жовтня / Інфографіка: Главред

Коли пальне може подорожчати до 145 гривень

Генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

За його словами, ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив він.

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Нагадаємо, Главред писав, що висока волатильність на ринку пального збережеться до кінця осені, а дизельне пальне залишатиметься значно вразливішим до зовнішніх цінових шоків, ніж бензин.

Раніше повідомлялося, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

Напередодні стало відомо, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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