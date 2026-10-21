Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Цінники на АЗС знову б'ють рекорди: як змінилася вартість бензину та дизелю 21 жовтня

Дар'я Пшеничник
21 жовтня 2026, 09:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Більшість мереж підвищили вартість дизелю, а UPG підняла ціну на бензин.
АЗС, топливо, деньги
Ціни на пальне на АЗС знову зросли / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

відео дня

Коротко:

  • Більшість мереж АЗС підняли ціни на дизель
  • Преміальний дизель на SOCAR досяг позначки 109,00 грн/л
  • Найвигідніші цінники на пальне зберігає "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта"

У середу, 21 жовтня, українські мережі автозаправних станцій відкоригували роздрібні ціни на пальне. За даними моніторингу, більшість операторів підвищили вартість дизельного пального, тоді як окремі мережі підняли цінники й на бензин.

Згідно з інформацією на сайті, мережа ОККО підняла вартість звичайного дизельного пального на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На стільки ж подорожчав і преміальний дизель, сягнувши позначки 108,90 грн/л. Ціни на бензини А-95 (92,90 грн/л) та А-95 Premium (95,90 грн/л) залишилися на попередньому рівні.

Аналогічне підвищення дизельних позицій зафіксовано на станціях WOG: ДП Premium додало 1,00 грн і тепер коштує 108,90 грн/л, а стандартне дизельне пальне подорожчало на 60 копійок - до 105,50 грн/л.

Оператор SOCAR встановив найвищі роздрібні цінники серед промоніторених мереж. Стандартний дизель тут зріс у ціні на 1,00 грн (до 106,00 грн/л), а преміальний досяг позначки 109,00 грн/л. Бензинова лінійка на SOCAR залишилася без змін: А-95 пропонують по 94,90 грн/л, а А-95 Premium - по 97,90 грн/л.

Мережа UPG зберегла стабільними цінники на дизель (101,90 та 103,90 грн/л відповідно), проте переписала вартість бензину. Обидві марки А-95 подорожчали на 1,00 грн: стандартний А-95 тепер коштує 89,90 грн/л, а преміальний - 92,90 грн/л.

Державна мережа "Укрнафта" втримала ціни на всьому асортименті пального на рівні попереднього дня. Тут пропонують А-95 за ціною 88,90 грн/л та дизельне пальне по 99,90 грн/л.

Слід зазначити, що найвищі цінники зараз утримують мережі OKKO, WOG і Socar. Натомість найбільш доступну вартість пального пропонують заправки "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта".

Цінники на АЗС знову б'ють рекорди: як змінилася вартість бензину та дизелю 21 жовтня
Ціни на пальне 21 жовтня / Інфографіка: Главред

Коли пальне може подорожчати до 145 гривень

Генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

За його словами, ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив він.

Ціни на АЗС України - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що висока волатильність на ринку пального збережеться до кінця осені, а дизельне пальне залишатиметься значно вразливішим до зовнішніх цінових шоків, ніж бензин.

Раніше повідомлялося, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

Напередодні стало відомо, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні.

Вас може зацікавити:

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
АЗС бензин дизель ціна бензина новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

12:32Світ
Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

12:14Світ
РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

11:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому рушник не можна дарувати та вішати на двері: народні прикмети

Чому рушник не можна дарувати та вішати на двері: народні прикмети

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Навіщо городники встромляють пластикові пляшки в землю восени

Навіщо городники встромляють пластикові пляшки в землю восени

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

Останні новини

12:53

Чотири знаки зодіаку забудуть про чорну смугу: попереду щасливі зміни

12:51

"Маленька слабкість": Холостяк Кравцов замилував рідкісним відео з донькоюВідео

12:32

"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

12:18

Шабунін був агітатором зрадниці Монтян і з того часу не змінився: про це потрібно памʼятати, коли слухаєш його поради – експерт

12:14

Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
12:11

"Леді Баг і Супер-Кіт", "Лего Ніндзяго" та "Елвін і бурундуки": на Київстар ТБ доступна добірка безкоштовних мультфільмів

11:50

РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

11:45

Китайський гороскоп на завтра, 22 жовтня: Щурам - зміни, Півням - зізнання

11:18

Києву висунули умову перед переговорами Віткоффа та Путіна — Axios

Реклама
11:16

"Треба показати дубину": Максакова назвала єдиний спосіб змусити Путіна до миру

10:41

України не існувало б без допомоги США - Рубіо

10:31

"Мив посуд": Ектор Хіменес-Браво показав невпізнанного себе до популярності

09:58

"Ганьблять нашу країну": Астаф'єва жорстко рознесла Винника та Потапа

09:48

НАБУ провело обшуки у голови Нацбанку: що відомо

09:44

РФ втратила більше територій, ніж захопила: в ISW розповіли про провал наступу

09:27

Цінники на АЗС знову б'ють рекорди: як змінилася вартість бензину та дизелю 21 жовтня

09:24

Вирішальні вісім тижнів: названо три дати, які визначать долю України

09:07

"Це нічого не дасть Путіну": Портников пояснив провал газової дипломатії ТрампаПогляд

09:00

Навчання взимку 2026/2027: до чого потрібно готуватися студентам коледжів і батькам новини компанії

08:15

Хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні: WSJ розкрив роль Трампа в рішенні

Реклама
07:59

Віткофф їде у Росію: що він запропонує Путіну щодо мирних переговорів з Україною

07:14

Харківщину та Полтавщину атакували дрони: є жертви, серед постраждалих — діти

06:40

У Києві пролунали вибухи: атаковано 24-поверхівку, спалахнула пожежа

05:55

"Червона пляма на обличчі": відомий режисер несподівано дізнався про рак

05:10

Усе зміниться в одну мить: які знаки зодіаку ось-ось зірвуть великий куш

04:40

Що подивитися з дітьми про осінь: добірка мультфільмів англійською мовою

04:13

7 місць у домі, де категорично не можна ставити кімнатні рослини: знають не всі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

03:47

Гороскоп на листопад 2026 для Левів: коли очікувати грошей та важливих змінВідео

03:03

Урожай буде під загрозою: 6 місць, де не можна садити фруктові дерева

02:32

65 холодильників в одному приладі: що на кухні споживає найбільше електроенергіїВідео

20 жовтня, вівторок
23:58

Можуть спричинити пожежу: які прилади категорично не можна вмикати через подовжувач

23:20

Орхідея знову вкриється пишними квітами: як доглядати за рослиною в холодний сезон

22:43

Соснові голки на газоні: коли їх потрібно прибирати, а коли можна залишити

22:36

РФ готує балістичний удар по Києву: монітори попередили про загрозу і назвали терміни

22:21

Захистив побратима від дрона: на фронті загинув популярний блогер

22:19

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

21:53

Принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Великої Британії разом із Меган Маркл

21:41

НАТО попередило Зеленського про ризик припинення поставок зброї зі США – Bloomberg

20:47

"Броня не вічна": відомий співак закликав українців не відвертатися від війни

Реклама
20:40

Шкаралупа відпаде за секунди: кулінари розкрили, як швидко почистити варені яйця

20:21

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

20:11

Трамп знайшов слабке місце Путіна: що змусить Росію сісти за стіл переговорівВідео

19:42

Трамп хоче змусити Україну укласти мир до грудня: у Конгресі намагаються йому завадити

19:36

Українців попередили про відключення світла: як діятимуть графіки 21 жовтня

19:10

Копитько розповів, що чекає на Європу після хвилі протестівПогляд

18:57

Старі зубні щітки отримають друге життя: для чого їх збирають восениВідео

18:38

Путініст Кіркоров спланував власну смерть: Басков щасливий

18:23

Київ частково залишився без світла після атаки РФ: що відомо про наслідкиФото

18:17

СБУ зриває плани Кремля, який намагається принести терор в українські міста, — експерт

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти