Світоліна повідомила чоловікові про рішення розлучитися по телефону: що з’ясували ЗМІ

Українська спортсменка ухвалила складне рішення щодо свого особистого життя.

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс із донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Коротко:

Де перебувала Світоліна, коли повідомила чоловікові про своє рішення

Як це вплинуло на її чоловіка

Українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила чоловікові, французькому спортсмену Гаелю Монфісу, про рішення розлучитися під час телефонної розмови.

У той момент вона перебувала в Китаї, а Монфіс - у Дубаї. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на французьке видання L'Équipe та портал Times Now.

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За інформацією журналістів, новина про розлучення могла стати для Монфіса серйозним емоційним ударом. Припускається, що переживання через сімейну ситуацію могли вплинути на його рішення відмовитися від участі в останніх турнірах кар'єри. Однак офіційного підтвердження цього зв'язку немає.

Еліна Світоліна вирішила розлучитися з Гаелем Монфісом / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Світоліна оголосила про розставання після п’яти років шлюбу. Її заява викликала неоднозначну реакцію в соцмережах: спортсменка зіткнулася з критикою та негативними коментарями.

Наступного дня тенісистка знову звернулася до підписників і пояснила, що у стосунках не відчувала себе щасливою. При цьому вона підкреслила, що, як і раніше, кохає Монфіса та захоплюється ним, а рішення розлучитися прийняла, оскільки хотіла бути чесною з чоловіком.

Розкривати подробиці, які призвели до розриву, Світоліна не стала. За її словами, деякі аспекти особистого життя занадто інтимні, щоб обговорювати їх публічно.

Еліна Світоліна - розлучення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс офіційно оголосили про розірвання шлюбу в жовтні 2026 року після п’яти років подружнього життя. Зіркова пара почала зустрічатися наприкінці 2018 року, а в липні 2021 року відсвяткувала пишне весілля в Женеві. Уже в жовтні 2022 року у них народилася донька Скай. Незважаючи на розлучення, екс-подружжя наголосило, що між ними немає ворожнечі і вони залишаються люблячими батьками для доньки.

Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Еліна Світоліна приголомшила шанувальників відвертою заявою про проблеми в особистому житті. Спортсменка зізналася в Instagram, що не була щаслива у шлюбі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Раніше також відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.

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Про особу: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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