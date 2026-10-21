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Світоліна повідомила чоловікові про рішення розлучитися по телефону: що з’ясували ЗМІ

Олена Кюпелі
21 жовтня 2026, 23:36
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Українська спортсменка ухвалила складне рішення щодо свого особистого життя.
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс із донькою
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс із донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Коротко:

  • Де перебувала Світоліна, коли повідомила чоловікові про своє рішення
  • Як це вплинуло на її чоловіка

Українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила чоловікові, французькому спортсмену Гаелю Монфісу, про рішення розлучитися під час телефонної розмови.

У той момент вона перебувала в Китаї, а Монфіс - у Дубаї. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на французьке видання L'Équipe та портал Times Now.

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За інформацією журналістів, новина про розлучення могла стати для Монфіса серйозним емоційним ударом. Припускається, що переживання через сімейну ситуацію могли вплинути на його рішення відмовитися від участі в останніх турнірах кар'єри. Однак офіційного підтвердження цього зв'язку немає.

Еліна Світоліна, Гаель Монфіс
Еліна Світоліна вирішила розлучитися з Гаелем Монфісом / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Світоліна оголосила про розставання після п’яти років шлюбу. Її заява викликала неоднозначну реакцію в соцмережах: спортсменка зіткнулася з критикою та негативними коментарями.

Наступного дня тенісистка знову звернулася до підписників і пояснила, що у стосунках не відчувала себе щасливою. При цьому вона підкреслила, що, як і раніше, кохає Монфіса та захоплюється ним, а рішення розлучитися прийняла, оскільки хотіла бути чесною з чоловіком.

Розкривати подробиці, які призвели до розриву, Світоліна не стала. За її словами, деякі аспекти особистого життя занадто інтимні, щоб обговорювати їх публічно.

Еліна Світоліна - розлучення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс офіційно оголосили про розірвання шлюбу в жовтні 2026 року після п’яти років подружнього життя. Зіркова пара почала зустрічатися наприкінці 2018 року, а в липні 2021 року відсвяткувала пишне весілля в Женеві. Уже в жовтні 2022 року у них народилася донька Скай. Незважаючи на розлучення, екс-подружжя наголосило, що між ними немає ворожнечі і вони залишаються люблячими батьками для доньки.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Еліна Світоліна приголомшила шанувальників відвертою заявою про проблеми в особистому житті. Спортсменка зізналася в Instagram, що не була щаслива у шлюбі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Раніше також відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.

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Про особу: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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