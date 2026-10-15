Нові коливання на ринку валют: банкір сказав, що буде з курсом долара і євро

Лєсовий заспокоїв, що потрясінь на валютному ринку у найближчий час очікувати не варто, однак можливі невеликі коливання.

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Прогноз курсу валют в Україні 19-25 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Лєсовий:

Курс долара та євро наступного тижня залишиться відносно стабільним

Війна, інфляція та високий імпортний попит посилюють тиск на гривню

Курс долара на міжбанку 19–25 жовтня, ймовірно, триматиметься в коридорі 44,85–45,25 грн, а євро - 50–51 грн. Проте ця відносна стабільність дедалі більше спирається на інтервенції НБУ, обсяги яких за останні два місяці зросли на 30–35%.

Про це в коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий. Попри серйозні загрози для гривні, різких потрясінь найближчим часом фахівець не очікує.

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"Протягом 19-25 жовтня валютний ринок, найімовірніше, пройде у звичному режимі: значний фундаментальний тиск поєднуватиметься з відносно невеликими курсовими коливаннями", - зазначає Лєсовий.

Готівковий долар, за його прогнозом, коштуватиме 44,8-45,5 грн, а євро - 50-52 грн. Щоденні зміни на міжбанку не перевищать 5-15 копійок, у комбанках - 10-20 копійок, в обмінних пунктах - 30 копійок.

Протягом тижня курс може відхилитися від початкового рівня в середньому на 1-1,5%. Водночас умови, в яких формується курс, нині значно жорсткіші, ніж кілька місяців тому.

"Війна переходить у чергову жорстку фазу, і це безпосередньо впливає на економіку. Відключення електроенергії, пошкодження підприємств, дорожча логістика, необхідність ремонту й резервного живлення збільшують витрати бізнесу. Ці витрати поступово потрапляють у кінцеву ціну продукції", - попереджає Лєсовий.

Банкір зауважив, що інфляція залишається одним із вагомих джерел тиску на гривню.

Інтерес до валют в Україні слабшає

Ще одна вразлива точка - залежність від закордонних поставок. Пальне, обладнання, техніку, сировину та комплектуючі бізнес значною мірою купує за кордоном.

За даними банкіра, різниця між імпортом та експортом наблизилася до $40 млрд, а ввезення товарів майже в 2,5 раза перевищило вивезення. Через цю диспропорцію інтерес до долара та євро не слабшає.

Курс долара / Інфографіка: Главред

"Експортна виручка не може повністю закрити валютні потреби імпортерів, тому на міжбанку постійно виникає розрив між попитом і природною пропозицією. Нацбанк фактично бере на себе роль механізму, який цей розрив компенсує", - наголошує Лєсовий.

Масштаб цієї підтримки видно з обсягів інтервенцій. Якщо в першому півріччі регулятор у середньому продавав близько $0,9 млрд на тиждень, то впродовж останніх двох місяців - уже приблизно $1,2 млрд.

Нацбанк не відпускає курс

За оцінкою банкіра, нинішня рівновага курсу значною мірою тримається саме на системному втручанні НБУ. Втім, такий підхід регулятора цілком виправданий.

"Різкі стрибки курсу ускладнили б фінансове планування бізнесу, посилили б інфляційні очікування і могли б спровокувати додатковий попит населення на валюту. А за нинішнього рівня невизначеності поведінковий фактор набуває особливого значення", - пояснює він.

Ключову роль відіграє психологія вкладників, які в кризові часи шукають надійну гавань для грошей.

"Якщо гривня залишається відносно стабільною, а депозитні ставки та ОВДП забезпечують дохідність, частина заощаджень залишається у національній валюті. Якщо ж виникає відчуття втрати контролю, попит на долар та євро може зрости дуже швидко", - застерігає Лєсовий.

За його словами, валютна політика сьогодні не зводиться лише до продажу доларів. Регулятор поєднує керовану гнучкість курсу з балансуванням міжбанку та підтримкою привабливості гривневих вкладень. Проте гарантій збереження нинішнього затишшя фахівець не дає.

"Війна, торговельний дисбаланс та високий імпортний попит нікуди не зникли, і тому здатність Нацбанку своєчасно згладжувати цей тиск залишатиметься ключовою умовою стабільності", - переконаний банкір.

Чого чекати від долара взимку - думка експерта

Главред писав, що за словами фінансового аналітика Олексія Куща, зараз ринок тримається у вузьких рамках 44-45 гривень, а готівкові котирування перебувають на рівні 44,85-45 гривень - фактично утримуючи ту саму психологічну позначку.

Наступною сходинкою аналітик називає коридор 46-47 гривень за долар, і дійти до нього ринок може вже цієї зими. Подальший рух у бік 50 гривень залежатиме винятково від динаміки надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на 15 жовтня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро подешевшали, а польський злотий незначно подорожчав порівняно з попереднім банківським днем.

Раніше стало відомо, що курс долара на міжбанку в Україні до 18 жовтня утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

Напередодні повідомлялося, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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