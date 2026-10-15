Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Нові коливання на ринку валют: банкір сказав, що буде з курсом долара і євро

Анна Косик
15 жовтня 2026, 12:49
google news Підпишіться
на нас в Google
Лєсовий заспокоїв, що потрясінь на валютному ринку у найближчий час очікувати не варто, однак можливі невеликі коливання.
Нові коливання на ринку валют: банкір сказав, що буде з курсом долара і євро
Прогноз курсу валют в Україні 19-25 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Лєсовий:

  • Курс долара та євро наступного тижня залишиться відносно стабільним
  • Війна, інфляція та високий імпортний попит посилюють тиск на гривню

Курс долара на міжбанку 19–25 жовтня, ймовірно, триматиметься в коридорі 44,85–45,25 грн, а євро - 50–51 грн. Проте ця відносна стабільність дедалі більше спирається на інтервенції НБУ, обсяги яких за останні два місяці зросли на 30–35%.

Про це в коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий. Попри серйозні загрози для гривні, різких потрясінь найближчим часом фахівець не очікує.

відео дня

"Протягом 19-25 жовтня валютний ринок, найімовірніше, пройде у звичному режимі: значний фундаментальний тиск поєднуватиметься з відносно невеликими курсовими коливаннями", - зазначає Лєсовий.

Готівковий долар, за його прогнозом, коштуватиме 44,8-45,5 грн, а євро - 50-52 грн. Щоденні зміни на міжбанку не перевищать 5-15 копійок, у комбанках - 10-20 копійок, в обмінних пунктах - 30 копійок.

Протягом тижня курс може відхилитися від початкового рівня в середньому на 1-1,5%. Водночас умови, в яких формується курс, нині значно жорсткіші, ніж кілька місяців тому.

"Війна переходить у чергову жорстку фазу, і це безпосередньо впливає на економіку. Відключення електроенергії, пошкодження підприємств, дорожча логістика, необхідність ремонту й резервного живлення збільшують витрати бізнесу. Ці витрати поступово потрапляють у кінцеву ціну продукції", - попереджає Лєсовий.

Банкір зауважив, що інфляція залишається одним із вагомих джерел тиску на гривню.

Інтерес до валют в Україні слабшає

Ще одна вразлива точка - залежність від закордонних поставок. Пальне, обладнання, техніку, сировину та комплектуючі бізнес значною мірою купує за кордоном.

За даними банкіра, різниця між імпортом та експортом наблизилася до $40 млрд, а ввезення товарів майже в 2,5 раза перевищило вивезення. Через цю диспропорцію інтерес до долара та євро не слабшає.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

"Експортна виручка не може повністю закрити валютні потреби імпортерів, тому на міжбанку постійно виникає розрив між попитом і природною пропозицією. Нацбанк фактично бере на себе роль механізму, який цей розрив компенсує", - наголошує Лєсовий.

Масштаб цієї підтримки видно з обсягів інтервенцій. Якщо в першому півріччі регулятор у середньому продавав близько $0,9 млрд на тиждень, то впродовж останніх двох місяців - уже приблизно $1,2 млрд.

Нацбанк не відпускає курс

За оцінкою банкіра, нинішня рівновага курсу значною мірою тримається саме на системному втручанні НБУ. Втім, такий підхід регулятора цілком виправданий.

"Різкі стрибки курсу ускладнили б фінансове планування бізнесу, посилили б інфляційні очікування і могли б спровокувати додатковий попит населення на валюту. А за нинішнього рівня невизначеності поведінковий фактор набуває особливого значення", - пояснює він.

Ключову роль відіграє психологія вкладників, які в кризові часи шукають надійну гавань для грошей.

"Якщо гривня залишається відносно стабільною, а депозитні ставки та ОВДП забезпечують дохідність, частина заощаджень залишається у національній валюті. Якщо ж виникає відчуття втрати контролю, попит на долар та євро може зрости дуже швидко", - застерігає Лєсовий.

За його словами, валютна політика сьогодні не зводиться лише до продажу доларів. Регулятор поєднує керовану гнучкість курсу з балансуванням міжбанку та підтримкою привабливості гривневих вкладень. Проте гарантій збереження нинішнього затишшя фахівець не дає.

"Війна, торговельний дисбаланс та високий імпортний попит нікуди не зникли, і тому здатність Нацбанку своєчасно згладжувати цей тиск залишатиметься ключовою умовою стабільності", - переконаний банкір.

Чого чекати від долара взимку - думка експерта

Главред писав, що за словами фінансового аналітика Олексія Куща, зараз ринок тримається у вузьких рамках 44-45 гривень, а готівкові котирування перебувають на рівні 44,85-45 гривень - фактично утримуючи ту саму психологічну позначку.

Наступною сходинкою аналітик називає коридор 46-47 гривень за долар, і дійти до нього ринок може вже цієї зими. Подальший рух у бік 50 гривень залежатиме винятково від динаміки надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на 15 жовтня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро подешевшали, а польський злотий незначно подорожчав порівняно з попереднім банківським днем.

Раніше стало відомо, що курс долара на міжбанку в Україні до 18 жовтня утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

Напередодні повідомлялося, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

Інші новини:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України Тарас Лєсовий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна відновила удари по НПЗ Росії, але може зупинитись: Зеленський назвав умову

Україна відновила удари по НПЗ Росії, але може зупинитись: Зеленський назвав умову

14:02Аналітика
"Жодної години тиші": РФ атакувала магазин на Одещині, Зеленський відреагував

"Жодної години тиші": РФ атакувала магазин на Одещині, Зеленський відреагував

13:46Україна
Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": Зеленський вказав на тривожний нюанс

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": Зеленський вказав на тривожний нюанс

13:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки у дзеркалі за 55 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки у дзеркалі за 55 с

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

Скарби під ногами: навіщо збирати каштани та як їх використовувати вдома

Скарби під ногами: навіщо збирати каштани та як їх використовувати вдома

Найкращий рецепт яблучного варення на зиму - готується з трьох інгредієнтів

Найкращий рецепт яблучного варення на зиму - готується з трьох інгредієнтів

Які гриби заборонено маринувати на зиму: головні табу для консервації

Які гриби заборонено маринувати на зиму: головні табу для консервації

Останні новини

14:49

Помідори плодоносять у жовтні: які сорти витримують холоди та не бояться фітофтори

14:43

Які квіти не можна ставити в квартирі: 7 найгірших варіантів

14:29

"Мене засмутило": Осадча вперше висловилася про кумів Потапа і Настю

14:27

Не діти: вчені назвали головні чинники стресу для новоспечених мам

14:02

Україна відновила удари по НПЗ Росії, але може зупинитись: Зеленський назвав умову

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
13:55

Неприємний запах у холодильнику зникне без хімії: допоможуть два прості інгредієнти

13:46

"Жодної години тиші": РФ атакувала магазин на Одещині, Зеленський відреагував

13:37

"Рідні люди стали чужими": Сумська зробила зізнання про конфлікт із сестрою

13:28

Супергрядка для огірків і кабачків: осінній лайфхак із опалим листямВідео

Реклама
13:16

Що зробити для появи бутонів на калачиках: секрет рясного цвітіння

13:13

Перекис водню відмиє забруднення в домі краще ніж хімія - як його використовувати

13:08

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": Зеленський вказав на тривожний нюанс

13:02

Гороскоп Таро на завтра, 16 жовтня: Дівам — стабільність, Левам — прийняти допомогу

12:49

Нові коливання на ринку валют: банкір сказав, що буде з курсом долара і євро

12:49

Ведучі 1+1 влаштували битву суконь: як вони виглядали

12:47

Чому рвуться та липнуть млинці: 5 помилок під час приготування тіста

12:31

"Сильно підкосило": знаменитості попрощалися із зіркою "Ліги сміху" ВенедчукомВідео

12:25

Удари по РФ триватимуть, але є загроза для ППО: ISW оцінив наслідки обмежень Starlink

12:22

Популярна 52-річна актриса вагітна третьою дитиною

12:19

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України з футзалу у відборі на Чемпіонат світу 2028

Реклама
12:16

"Приховування злочину — ще більший злочин": Скороход готує викриття в морській галузіВідео

12:03

Трамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за новою кризою у відносинах між Україною та СШАВідео

11:30

Китайський гороскоп на завтра, 16 жовтня: Коням — вимоги, Щурам — старанність

11:07

ВМС України "Нептуном" уразили шість бомбардувальників РФ Су-34М

11:04

Трамп розкрив, чому не називає Путіна диктатором і звинуватив Байдена у війні

11:02

Як із однієї хризантеми виростити цілу клумбу: два прості способи розмноження

10:59

Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує пальне в Україні 15 жовтня

10:36

"Біль назавжди": Єфросиніна звернулася до українців після трагедії ФедишинВідео

10:06

Навіщо збирати шкарпетки без пари - як їх використати під час прибирання

09:55

Чотири найдобріші знаки зодіаку: хто завжди готовий допомогти іншим

09:50

ЗСУ контратаками зупинили просування росіян на важливому напрямку: деталі від ISW

09:48

"Військові не можуть": Ігор Ласточкін жорстко поставив на місце Холоденко

09:32

Вибухи і червона заграва в небі: в РФ атаковано аеродром "Борисоглєбськ"

09:26

США можуть пом'якшити санкції проти тіньового флоту РФ — Reuters

09:24

Навіщо смажити макарони перед варінням: практична користь від шефів

09:04

Як використати порожні блістери від пігулок: 10 хитрих способів для вашого дому

09:02

Салат з картоплі, який зметуть першим: рецепт ситної страви за 5 хвилин

08:38

США знайшли спосіб повернути Путіна до мирних переговорів: у FT дізналися деталі

08:22

"З нас досить": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії

08:10

Дизель - не головне: Невзлін пояснив, яку угоду Путін продає ТрампуПогляд

Реклама
07:57

РФ понад 10 годин атакувала Кіровоградщину: є загиблі, багато пораненихФото

07:47

У Білому домі відмежувалися від обмежень щодо Starlink в Україні — Axios

06:59

Розвідка США погрожувала припинити обмін даними через удари по НПЗ РФ — WP

05:37

Гороскоп на завтра, 16 жовтня: Тельцям - гість, Терезам - зміни

04:44

Як освітити оселю під час відключень: ефективні альтернативні джерела

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки у дзеркалі за 55 с

03:53

Як прибрати ковтунці з одягу без спеціальної машинки - лайфхак

03:29

Їстівний від паростків до насіння: чому варто посадити амарант на городі

03:03

Ціле море перетворилося на пустелю через мегапроєкт СРСР: що пішло не такВідео

02:32

Як позбутися пилу на меблях надовго: допоможе секретний домашній засіб

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти