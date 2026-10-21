Долар пішов униз, а євро раптово підскочив: курс валют на 22 жовтня

НБУ встановив нові офіційні курси долара, євро та польського злотого.

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Курс валют в Україні на 22 жовтня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який офіційний курс долара встановив НБУ на 22 жовтня

Скільки коштують євро та польський злотий у четвер

Як змінилися курси валют порівняно з 21 жовтня

На четвер, 22 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар подешевшав, тоді як євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 22 жовтня встановлено на рівні 45,03 грн/дол. Напередодні, 21 жовтня, американська валюта коштувала 45,08 грн/дол. Таким чином, за день долар подешевшав приблизно на 5 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 22 жовтня становить 50,56 грн/євро. У середу, 21 жовтня, європейська валюта коштувала 50,53 грн/євро. Отже, за добу євро подорожчав приблизно на 3 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 22 жовтня встановлено на рівні 11,59 грн/злотий. Днем раніше польська валюта коштувала 11,55 грн/злотий. За добу злотий подорожчав приблизно на 4 копійки.

Коли курс може підскочити до 47 гривень - думка експерта

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE розповів, що долар в Україні вперше в історії сягнув позначки 45,06 грн, однак уже наступного дня Національний банк повернув офіційний курс до 44,86 грн. Причиною короткочасного стрибка міг стати людський фактор.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив експерт.

Наразі валютний ринок перебуває в діапазоні 44-45 грн за долар, а наступним орієнтиром можуть стати 46-47 грн. До цього рівня курс може дійти вже взимку. Подальша динаміка залежатиме передусім від обсягів і темпів надходження зовнішньої фінансової допомоги Україні.

Упродовж наступних 12 місяців гривня може втратити до 10% вартості, а курс долара - коливатися в межах 44-50 грн. Водночас швидше послаблення національної валюти стримують міжнародні резерви НБУ, які дають змогу проводити валютні інтервенції, та подальше надходження фінансової допомоги від партнерів.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив про очікувану відносну стабільність курсу долара та євро на найближчий тиждень. За його даними, обсяги інтервенцій НБУ за останні два місяці зросли на 30–35% і очікувані коридори для міжбанку становлять 44,85–45,25 грн для долара та 50–51 грн для євро.

Клієнтка "Приватбанку" повідомила про проблеми з доступом до коштів на заблокованому рахунку після проходження фінансового моніторингу. За її словами, банк підтвердив успішне проходження перевірки, але після надходження пенсії по інвалідності доступ до карток так і не було відновлено.

Національний банк України встановив офіційні курс долара на 21 жовтня. Офіційні показники на 21 жовтня становили 45,07 грн за долар, 50,53 грн за євро та 11,54 грн за злотий, при цьому раніше 14 жовтня долар досягав 45,08 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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