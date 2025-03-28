Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

Аналітики розповіли, яким буде курс долара в Україні в найближчі пів року.

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Яким буде курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара в Україні в найближчі пів року

Що може вплинути на курс валют в Україні

Курс долара в Україні може сильно піднятися вже найближчими тижнями. Усе залежатиме від кількох чинників.

Аналітики "КІТ Group" у коментарі для Главреда зазначили, що протягом другої половини березня курс долара до гривні залишався в межах 41,30-41,80 грн/дол. Найнижче значення зафіксовано близько 13 березня, після чого курс поступово відновився.

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"Спред між курсами купівлі-продажу звузився до 30-40 копійок проти 50-60 копійок у лютому, що свідчить про високу ліквідність і стабільність ринку. Відхилення ринкових курсів від офіційного курсу НБУ залишалося мінімальним (±0,3 грн), що є індикатором стабільності очікувань і передбачуваної політики НБУ на валютному ринку", - кажуть аналітики.

У короткостроковій перспективі (2-4 тижні) курс долара, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 41,25-42,00 грн/$, запевняють експерти.

Основними факторами впливу будуть збереження високої готівкової ліквідності, стримана політика ФРС США та активна присутність НБУ на міжбанку. Звуження спредів і стабільність відхилень від офіційного курсу дають підстави очікувати низьку волатильність у цьому сегменті ринку", - кажуть експерти.

У середньостроковій перспективі (2-4 місяці) можливе помірне підвищення попиту на валюту на тлі збільшення бюджетних витрат, пожвавлення імпорту з боку бізнесу і сезонного ефекту весняного перегрупування активів.

"У такому разі курс долара може просунутися до діапазону 41,80-42,50 грн/$", - зазначають аналітики.

У довгостроковій перспективі (6+ місяців) можливе відновлення помітного девальваційного тренду з потенціалом зміщення в напрямку 45,00 грн/$. На цей сценарій впливатимуть загальний інфляційний фон в Україні, фіскальні очікування щодо курсу (бюджетний орієнтир - 45 грн/$), ризики з фінансуванням потреб держави.

"Однак фактор глобальної монетарної політики залишатиметься стримувальним: якщо ФРС США перейде до пом'якшення, тиск на гривню буде компенсовано глобальною стабільністю або навіть ослабленням долара", - підсумували аналітики.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / ІнфографІка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лісового, курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікувалося, що така тенденція збережеться до кінця місяця.

Однак Національний банк України підвищив курс долара. Він зріс на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Таким чином, офіційний курс на 26 березня становить 41,69 грн за долар.

Згодом кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський повідомив, що курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні.

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