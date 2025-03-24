Скільки коштуватимуть долар і євро у квітні: експерт дав прогноз

Ситуація на валютному ринку залежатиме від мирних переговорів.

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Що буде з курсом долара та євро у квітні 2025 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні. Таку думку озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, пише Главред.

Якщо вам цікаво, з якими змінами й обмеженнями українцям доведеться зіткнутися у квітні, читайте матеріал: Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня.

Хмелевський не виключає, що внаслідок перемир'я курс гривні може зрости.

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"Попри відносну стабільність курсу гривні до долара, у березні відбулася певна девальвація гривні по відношенню до євро з 43,58 до 45,02 грн. Це зумовлено тим, що на світових ринках курс долара щодо євро знизився з 1,04 до 1,09 долара за євро", - зазначає експерт.

За його словами, зниження долара пояснюється торговельною війною, яку розпочав президент США Дональд Трамп проти низки країн. 2 квітня відбудеться чергове підвищення Трампом мит, що може призвести до чергової хвилі зниження курсу долара на світових ринках.

"Тому цілком імовірно, що і в Україні ми спостерігатимемо відносну стабільність гривні щодо долара та її зниження щодо євро", - прогнозує Хмелевський.

Експерт вважає, що у квітні курс гривні коливатиметься на рівні 41,2 - 42,5 грн. за долар, а курс євро 44,7 - 46,2 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 24 березня. Курс євро також упав. Вартість долара США на 24 березня встановили на рівні 41,53 грн/дол. Гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв говорив, що Національний банк України (НБУ), ймовірно, буде змушений поступово девальвувати гривню до рівня, закладеного в бюджеті на кінець року - 45 гривень за долар. Середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар.

За прогнозом банкіра Тараса Лісового, найближчими днями курс долара залишатиметься в межах 41,4-42 грн/дол. як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. Це означає, що 100 доларів коштуватимуть від 4140 до 4200 грн.

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Хто такий Олександр Хмелевський? Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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