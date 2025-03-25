Долар пішов на зліт: новий курс валют на 26 березня

Нацбанк другий день поспіль підвищує офіційний курс долара до гривні.

https://glavred.net/economics/dollar-poshel-na-vzlet-novyy-kurs-valyut-na-26-marta-10650251.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс валют в Україні 26 березня

Що відбувається з валютою на міжбанку

Національний банк України підвищив курс долара на середу, 26 березня. Гривня дещо послабила свої позиції як щодо долара США, так і євро. Про це свідчать дані із сайту регулятора.

Згідно з даними НБУ, курс долара США зріс на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником. Таким чином, офіційний курс на 26 березня становить 41,69 грн за долар.

відео дня

На міжбанківському ринку гривня також незначно послабилася. Станом на 16:00 котирування долара до гривні встановилися на рівні 41,68-41,71 грн за долар.

Курс євро

Схожа ситуація спостерігається і з європейською валютою. Офіційний курс євро на середу встановили на рівні 45,14 грн за євро, що також на 5 копійок вище, ніж попереднього дня.

На міжбанку курс євро також продемонстрував незначне зростання – до 45,11-45,13 грн за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, НБУ знизив офіційний курс долара та євро на понеділок, 24 березня. Долар коштував 41,53 грн/дол., а євро встановили на рівні 44,98 грн/євро.

Також економіст Олександр Хмелевський прогнозує можливе зміцнення гривні до долара у квітні 2025 року через ймовірне припинення вогню в Україні. Він очікує курс гривні на рівні 41,2-42,5 грн/долар та 44,7-46,2 грн/євро. Водночас експерт зазначає, що торговельна політика США може вплинути на коливання курсу валют.

Як повідомляв Главред, курс долара в березні демонструє стабільність і незначне зміцнення. За словами Тараса Лєсового, до кінця березня курс долара коливатиметься в межах 41,4-42 гривні.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред