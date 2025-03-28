Що буде з курсом долара у квітні 2025 року: банкір сказав, до чого готуватися

Експерт спрогнозував, чого очікувати від курсу долара наступного тижня.

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Чи чекати зростання долара в Україні наступного тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс валют в Україні на початку квітня поточного року

Від яких чинників буде залежати ситуація на ринку

Впродовж наступного тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Курс валют коливатиметься в районі 41,4-41,8 грн за долар. Таку думку висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За словами банкіра, впродовж наступного тижня будуть діяти три головні чинники, що будуть "терапевтично" впливати на валютний ринок.

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Перший фактор це те, що Нацбанк вживає ефективні заходи для зниження інфляції та стабільності гривні. Зокрема, він підвищив облікову ставку тричі — з грудня по березень ставка зросла з 13% до 15,5%. Це допомагає контролювати ціни та зміцнювати національну валюту.

Другий чинник - стратегія НБУ на валютному ринку передбачає використання режиму "керованої гнучкості". Це означає, що Нацбанк може впливати на курс гривні через купівлю та продаж валют, щоб збалансувати попит і пропозицію. Завдяки цьому коливання курсу стають меншими.

Останній чинник, що впливатиме на валютний ринок - економічні обставини, зокрема поступовий розвиток економіки попри складні воєнні умови.

"Варто окремо сказати про курс євро. Нагадаю, що митні баталії зачепили також країни ЄС (на алюміній та сталь США запровадили мито в розмірі 25%). Відповідні кроки зробив і ЄС, застосувавши мито на американську продукцію. Саме тому, цілком ймовірно, що співвідношення курсів долар/євро суттєво не зміниться: 1 долар дорівнюватиме 0,9-0,95 євро", - сказав експерт.

Лєсовий запевнив, що курс долара до 6 квітня перебуватиме в межах 41,4 - 42 гривні за долар на міжбанку і 41,4 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

Євро коливатиметься 44,5-45,5 грн/євро на міжбанку і 44,5-45,5 грн/євро на готівковому ринку.

Таким чином середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

"На початку квітня валютний ринок зберігатиме відносний спокій, а будь-які фактори, що можуть докорінно вплинути на таку досить комфортну як для покупців, так і для продавців ситуацію, поки що відсутні", - підкреслив банкір.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, що у березні та квітні 2025 року курс долара США в Україні не буде стабільним. За його словами, протягом місяця не варто розраховувати на будь-яке зміцнення гривні. Курс долара зростатиме і питання тільки в тому, наскільки: чи вийде він на показник у 42 гривні за долар, чи не перетне психологічний рубіж.

Як писав Главред з посиланням на кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні. Експерт вважає, що у квітні курс гривні коливатиметься на рівні 41,2 - 42,5 грн. за долар, а курс євро 44,7 - 46,2 грн.

Тим часом аналітик Олексій Козирєв переконаний, що Національний банк України (НБУ) ймовірно буде змушений поступово девальвувати гривню до рівня, закладеного в бюджеті на кінець року — 45 гривень за долар. Середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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