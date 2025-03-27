В Україні почав падати курс долара: скільки тепер коштує валюта

Долар подешевшав після дводенного зростання.

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Курс долара на 27 березня / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

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В Україні знижується курс долара

Курс продажу долара впав до 41,80 гривень

Офіційний курс встановлено на рівні 41,5644 гривень за 1 долар

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала. Про це повідомляє Мінфін.

Станом на ранок 27 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, а курс євро знизився на 10 копійок до 45,15 гривень.

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В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 44,45 гривень.

Курс долара / фото: Мінфін

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара / фото: Мінфін

Офіційний курс долара

Національний банк України також знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5644 гривень за 1 долар (-0,1305 грн).

Офіційний курс євро складає 44,823 гривень за 1 євро (-0,3159 грн).

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини України

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що протягом місяця не варто розраховувати на будь-яке зміцнення гривні. Курс долара зростатиме і питання тільки в тому, наскільки: чи вийде він на показник у 42 гривні за долар, чи не перетне психологічний рубіж.

Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий говорив, що курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікується, що така тенденція збережеться до кінця місяця.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні.

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