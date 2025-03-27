В Україні почав падати курс долара: скільки тепер коштує валюта

Головне:
- В Україні знижується курс долара
- Курс продажу долара впав до 41,80 гривень
- Офіційний курс встановлено на рівні 41,5644 гривень за 1 долар
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала. Про це повідомляє Мінфін.
Станом на ранок 27 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, а курс євро знизився на 10 копійок до 45,15 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 44,45 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс долара
Національний банк України також знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.
Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5644 гривень за 1 долар (-0,1305 грн).
Офіційний курс євро складає 44,823 гривень за 1 євро (-0,3159 грн).
Курс долара - останні новини України
Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що протягом місяця не варто розраховувати на будь-яке зміцнення гривні. Курс долара зростатиме і питання тільки в тому, наскільки: чи вийде він на показник у 42 гривні за долар, чи не перетне психологічний рубіж.
Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий говорив, що курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікується, що така тенденція збережеться до кінця місяця.
Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні.
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Що за відомство Мінфін?
Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
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