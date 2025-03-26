Стабільності не буде: економіст розповів, чого чекати від курсу долара

Курс долара в Україні зараз залежить в тому числі і від переговорів США з Росією.

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Не варто розраховувати на стабільність курсу долара США в Україні у найближчий час / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Плотніков:

Підстав для здешевлення долара немає

Нацбанк взяв курс на підвищення показників

У березні та квітні 2025 року курс долара США в Україні не буде стабільним, як і немає ознак того, що він піде на спад. Про це Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, протягом місяця не варто розраховувати на будь-яке зміцнення гривні. Курс долара зростатиме і питання тільки в тому, наскільки: чи вийде він на показник у 42 гривні за долар, чи не перетне психологічний рубіж.

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"Зворотного шляху точно не передбачається, оскільки незрозуміло, як проходять приговори США з країною-агресоркою", - зауважив економіст.

Пропозиція долара могла б перевищити попит, якби Україна отримала якісь надзвичайні фінансові надходження в бюджет. Однак останнім часом таких надходжень не було. Тому сподіватися, що до літа може відбутися процес здешевлення національної валюти, марно.

Достеменно невідомо, які коливання будуть на валютному ринку, однак Плотніков переконаний, що долар США коштуватиме не менше 41 гривні. Найімовірніше, курс буде на рівні 42 гривень у квітні, але у наступні місяці значення будуть зростати, адже у держбюджеті закладений показник у 45 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лєсового курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікувалося, що така тенденція збережеться до кінця місяця.

Однак Національний банк України підвищив курс долара. Він зріс на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником. Таким чином, офіційний курс на 26 березня становить 41,69 грн за долар.

Згодом кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський повідомив, що курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні.

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Хто такий Олексій Плотніков Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань. Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

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