Курс валют в Україні: що буде з доларом до кінця березня

Останніми тижнями курс американської валюти залишається передбачуваним.

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Яким буде курс долара до кінця березня / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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Яким буде курс долара до кінця березня

Що впливатиме на курс валют в Україні

Курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікується, що така тенденція збережеться до кінця місяця.

Як розповів начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, останніми тижнями курс американської валюти залишається передбачуваним завдяки низці ключових чинників, що обмежують його коливання, пишуть Факти.

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Експерт виділяє три основні причини стабільності:

Політика НБУ - Національний банк України своєчасно вживає заходів для підтримки гривні та контролю інфляційних ризиків. З грудня по березень НБУ тричі підвищував облікову ставку - з 13% до 15,5%, що сприяє обмеженню надлишкової ліквідності та знижує ймовірність різких курсових стрибків.

- Національний банк України своєчасно вживає заходів для підтримки гривні та контролю інфляційних ризиків. З грудня по березень НБУ тричі підвищував облікову ставку - з 13% до 15,5%, що сприяє обмеженню надлишкової ліквідності та знижує ймовірність різких курсових стрибків. Баланс попиту і пропозиції - Нацбанк дотримується стратегії "керованої гнучкості", проводячи валютні інтервенції для запобігання значним коливанням курсу, особливо в умовах війни.

- Нацбанк дотримується стратегії "керованої гнучкості", проводячи валютні інтервенції для запобігання значним коливанням курсу, особливо в умовах війни. Сезонний фактор - аграрний сектор активізував продаж валюти напередодні посівної кампанії, що також сприяє зміцненню гривні.

Однак головним ризиком для гривні, як і раніше, залишається війна. Бойові дії, шкода інфраструктурі та можливі переговори про мир можуть вплинути на ситуацію на валютному ринку.

За прогнозами, у період із 24 до 30 березня курс долара перебуватиме в діапазоні 41,4-42 гривні, а коливання протягом тижня не перевищать 60 копійок.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на 13 березня був на рівні 41,51 грн/дол., що на 10 копійок вище попереднього дня. Євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок - до 45,16 грн/євро.

Також фінансові аналітики прогнозують, що до кінця року Національний банк України може змушений послабити гривню до рівня 45 грн/дол. Зокрема, експерт Олексій Козирєв вважає, що середньорічний курс долара становитиме приблизно 43 грн/дол., а євро може зрости до 46,35-48 грн/євро.

За прогнозом банкіра Тараса Лісового, найближчими днями курс долара залишатиметься в межах 41,4-42 грн/дол. як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. Це означає, що 100 доларів коштуватимуть від 4140 до 4200 грн.

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Хто такий Тарас Лісовий? Тарас Лісовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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