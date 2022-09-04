По 60 і вище: скільки коштуватиме долар у 2023 році

Курс долара в Україні може зрости до позначки в 60 гривень / Фото pixabay.com

Курс долара в Україні може зрости до 50-60 гривень за долар і навіть вище, якщо країни Заходу не збільшать обсяги фінансової допомоги Києву. Такий прогноз озвучив керівник аналітичного департаменту Libertex Group Андрій Шевчишин.

Експерт попередив, що курс долара може піднятися вище, ніж прогнозує Міністерство економіки. Україна матиме серйозні проблеми на валютному ринку, спалюючи свої резерви, якщо найближчим часом не буде збільшено обсяг допомоги Києву, пише Апостроф.

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За його словами 3 млрд доларів, про виділення яких США оголосили в День Незалежності України, були позитивним моментом, однак цієї суми недостатньо для зміцнення українського бюджету.

"Якщо ми будемо йти тим шляхом, яким ми йдемо зараз, а зовнішня підтримка буде на тих же рівнях, то курс в 50 гривень/долар – це цілком реальний орієнтир вже на кінець цього року. При збереженні негативних тенденцій, курс (у 2023 році) може піти до 60 гривень/долар і навіть вище", - сказав Шевчишин.

Аналітик додав, що його прогноз є песимістичним і реалістичним одночасно. Однак він не націлений на провокування панічних настроїв у суспільстві.

Як повідомляв Главред, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара до гривні в Україні може зрости до 43 гривень вже у вересні. За його словами, такий сценарій реальний у разі ухвалення закону про оподаткування купівлі валюти.

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін вважає, що курс долара в Україні залежатиме від результатів ЗСУ на фронті. У гіршому сценарії американська валюта коштуватиме 100 гривень. За його словами, якщо захисники України не віддадуть шматок Донецької області та звільнять правий берег Херсона, гривня буде стабільною.

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