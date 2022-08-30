В Україні курс долара може сильно "злетіти": експерти дали тривожний прогноз на осінь

Курс долара може різко злетіти в жовтні / Reuters

В Україні у вересні курс долара буде на рівні 40-41 грн. А в жовтні ситуація може бути зовсім нестабільною. Про це заявив економічний експерт Олег Пендзина, повідомляє Телеграф.

У жовтні курс валют буде прямо залежати від подій на фронті.

"Почне працювати програма ленд-лізу з постачання Україні великих партій зброї, військової техніки та спорядження. Тоді курс долара може піти як вгору (якщо скоротиться фінансова допомога Україні з-за кордону), так і вниз (якщо на фронті відбудеться перелом на нашу користь, збільшиться експорт українського зерна)", - сказав Олег Пендзина.

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Експерти Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин переконані, що стабільність на ринку підтримує Національний банк України, якому певними діями вдалося стабілізувати ситуацію з курсом. Однією з таких стабілізуючих дій став викуп цінних паперів Мінфіном.

"Долар по 40+ зараз всіх влаштовує", - говорить Охріменко.

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що в серпні курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ говорить експерт.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

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