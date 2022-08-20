Найгірший сценарій - долар по 100: економіст розповів, що чекає українські обмінники до кінця року

Олег Соскін, курс валют / скріншот

Курс долара в Україні залежатиме від результатів ЗСУ на фронті. По гіршому сценарію американська валюта буде коштувати 100 гривень.

Як розповів під час чату на Главреді директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін, якщо наші не віддадуть шматок Донецької області і звільнять правий берег Херсона, гривня буде стабільна.

"Оскільки надійдуть 8 мільярдів євро, курс залишиться приблизно таким же, як зараз - 40-45 гривень за долар. Може бути, навіть трохи зміцниться - до 38", - пояснив експерт.

Економіст попередив, що є і варіант подій гірше.

"Якщо ж, не дай Бог, віддадуть ці території, і Росія почне наступ на Миколаїв і далі, курс досягне 60 гривень за долар, для початку. А до кінця року, якщо ситуація "замерзне" - 100", - підсумував Соскін.

Нагадаємо, раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко розповів, що в Україні не вдається вирівняти офіційний і готівковий курс долара через валютні обмеження.

За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

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