Долар по 43: експерт розповів, чого чекати від курсу валют у вересні

Експерт розповів, чого чекати від курсу валют у вересні / УНІАН

Курс долара в Україні може істотно зрости вже у вересні до 43 гривень.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі сайту "Телеграф" зазначив, що такий сценарій реальний у разі прийняття закону Про оподаткування купівлі валюти.

"Зараз на валютному ринку існує якийсь баланс, при якому попит на валюту більш-менш задовольняється надходженнями від експорту агропродукції та фінансової допомоги від МВФ. Глобально ситуацію змінити може прийняття пропонованого 10%-го податку на купівлю валюти на міжбанку для оплати імпортних поставок", - зазначив експерт.

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Пензин пояснив, що податок в 10% збільшує безготівковий курс долара на стільки ж - до 40,2 гривні, що, в свою чергу, робить готівковий курс ще на 10% вище - близько 43 гривень.

"Це тим більше ймовірно, що після введення податку, частина бізнесу явно перейде на покупку готівкового долара, що збільшить попит на нього і зростання розцінок на готівкову заокеанську валюту", - додав він.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

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