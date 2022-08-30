УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Долар по 43: експерт розповів, чого чекати від курсу валют у вересні

30 серпня 2022, 17:44

Курс долара може істотно збільшитися восени.

Курс валюл
Експерт розповів, чого чекати від курсу валют у вересні / УНІАН

Курс долара в Україні може істотно зрости вже у вересні до 43 гривень.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі сайту "Телеграф" зазначив, що такий сценарій реальний у разі прийняття закону Про оподаткування купівлі валюти.

"Зараз на валютному ринку існує якийсь баланс, при якому попит на валюту більш-менш задовольняється надходженнями від експорту агропродукції та фінансової допомоги від МВФ. Глобально ситуацію змінити може прийняття пропонованого 10%-го податку на купівлю валюти на міжбанку для оплати імпортних поставок", - зазначив експерт.

Видео дня

Пензин пояснив, що податок в 10% збільшує безготівковий курс долара на стільки ж - до 40,2 гривні, що, в свою чергу, робить готівковий курс ще на 10% вище - близько 43 гривень.

"Це тим більше ймовірно, що після введення податку, частина бізнесу явно перейде на покупку готівкового долара, що збільшить попит на нього і зростання розцінок на готівкову заокеанську валюту", - додав він.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
долар курс валют курс долара
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:52

Вже розробляються евакуаційні маршрути: у Зеленського анонсували активну деокупацію Криму

18:51

Що робити, якщо з'їв цвіль: чи небезпечно це для організму і які продукти можна врятувати

18:18

"Кожен день запитує, як там Україна": Хіменес-Браво показав красуню матір

18:17

Похолодає сильно: синоптик розповіла про погодний сюрприз в останній день літаВідео

18:16

Хливнюк заплакав, коли співав пісню про УкраїнуВідео

Реклама
18:11

Зірка "Абатства Даунтон" до сліз зворушив відео про руйнування росіянами ХарковаВідео

17:44

Долар по 43: експерт розповів, чого чекати від курсу валют у вересні

17:44

"Щоб не забували, яка я гарна": Леся Нікітюк знялася в сяючому образі

17:31

Скільки грошей потрібно на відновлення України: Зеленський назвав неймовірну сумуВідео

17:25

Після Дауні-молодшого в шкарпетках "Росія": сестра Кардаш'ян потрапила в скандал з відео Червоної площі

17:21

Від них зриває башню: 4 жінки за знаком зодіаку володіють сильною енергетикоюВідео

17:14

"Завжди першим йшов на амбразуру": путіністка Долина занудьгувала за концертами Кобзона

17:12

Манікюр осінь 2022: 5 наймодніших варіантів, які розтоплять навіть найхолодніше серцеФото

16:57

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

16:26

Як потрібно правильно носити 1 долар в гаманці, щоб водились гроші

16:05

Як позбутися від неприємного запаху у ванній або туалеті: найпопулярніші способи

16:03

Гороскоп на вересень 2022: Близнюкам - розставання, Терезам - великий куш, Козерогам - знаки доліВідео

16:01

Війська РФ тихо вийдуть, а ЗСУ туди зайдуть: Жданов назвав сценарії боротьби за КримВідео

15:54

Найсмачніше та дуже корисне варення з обліпихи від застуди: 3 простих рецепта для здоров'яВідео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших росіян"

Реклама
15:43

Чому не можна виривати сиве волосся: є ризик появи залисинВідео

15:32

Використані чайні пакетики ще знадобляться: навіщо їх кладуть в унітаз і взуття

15:24

8-10 тисяч доларів за пластику: експерт розповів, чому похорон Дугіної вважають інсценуванням

15:22

РФ викинула $65 млн на дерев'яні HIMARS: ЗМІ з'ясували, як ЗСУ перехитрили окупантівВідео

15:17

Лицемірка Надія Бабкіна заспівала в окупованому Луганську українською мовою

15:15

ЗСУ вдарили по фешенебельному яхт-клубу в Новій Каховці: там жило командування окупантів - ХланьВідео

15:13

ЗСУ взяли окупантів у кільце на Харківщині - перехоплення ГУРВідео

14:49

"ФСБівці тікали в підштанцях": ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в МелітополіВідео

14:41

Як перетерти масло з борошном в крихту: 4 найкращих способиВідео

14:21

Поп-король Шредінгера: американська журналістка розповіла, чому смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Щоб посварити Україну і захід: експерт розповів, як Росія використовує ліквідацію ДугіноїВідео

13:53

З міністра в завгоспи: експерт розповів, чим займається відсторонений від посади ШойгуВідео

13:50

Після атак України Чорноморський флот РФ і його авіація на війні стали безпорадними – PoliticoВідео

13:45

На Херсонщині гауляйтера Стремоусова "увічнили" на туалетному паперіВідео

13:41

Путін Крим не віддасть, але в України може з'явитися шанс повернути півострів і без війни – ЖдановВідео

13:27

Роздягали і закопували в крижану землю: окупанти-кати тиждень знущалися над українцем

13:27

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

13:00

ЗСУ ліквідували російського капітана з українським коріннямВідео

12:56

Сміємось – отже не здаємось: Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ

12:53

Колаборант Стремоусов утік з Херсона до Росії та зібрався "рятувати Африку"Відео

Реклама
12:50

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала, як "злазить" з пілона

12:22

Скандал навколо податкової Львівщини: у Мініфіні чекають на пояснення податківців

12:03

Путін на межі зриву: до нього примчала бригада швидкої допомоги

11:51

ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля боюВідео

11:44

РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - пораненоВідео

11:43

Битва за Херсон і перспективи закінчення війни: чат із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком

11:28

Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру КиєваВідео

11:01

У Херсоні партизани підірвали авто "начальника ДІБДР" майора Снєшина - ЗМІВідео

11:00

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – ЖдановВідео

10:56

Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти