Щоб не втратити гроші: експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження

Наразі одна валюта на ринку є більш вигідною для заощаджень.

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Що вигідніше купувати в обмінниках для заощаджень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказали експерти:

Дохідність від гривневих інструментів може бути більша, ніж від здорожчання долара

Тримати заощадження у євро наразі невигідно

Курс валют в Україні коливається у залежності від декількох факторів, серед яких не останню роль відіграє політична ситуація. Тому досить складно зрозуміти, у якій валюті краще зберігати свої заощадження.

Як пише ТСН, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин відповіли на це питання.

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Олег Пендзин вважає, що навіть якщо долар до кінця року подорожчає до 43-45 грн, дохідність гривневих інструментів буде більшою, ніж прибуток, отриманий за рахунок здорожчання долара на 1,5-2,5 грн.

Тому, на його думку, до кінця поточного року краще заробляти на гривневому капіталі, тобто ОВДП, термін дії яких закінчується 2025 року та короткотермінові депозити (90-100 днів).

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Водночас Андрій Шевчишин притримується думки, що вільні кошти краще тримати не на депозитах, а купувати за них долари, адже курс зараз вигідний. Натомість євро ще може подешевшати, тому купувати його можна хіба що для розрахунку.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банку України, найімовірніше, повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі 2025 року, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

Раніше НБУ дав прогноз, що в Україні курс долара може зрости до 55 гривень за долар. Такий песимістичний сценарій може стати реальністю, якщо ситуація в Україні буде проблемною та негативною. Особливо, якщо в Україні продовжиться руйнування критичних підприємств внаслідок бойових дій, обмеження західної підтримки, падіння інвестицій, проблеми з експортом зерна та інше.

Напередодні стало відомо, що в Україні з 19 по 25 травня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Наступний тиждень мине без особливих сюрпризів.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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