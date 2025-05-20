Гривня "відвойовує" позиції у долара: скільки буде коштувати валюта 21 травня

Курс гривні зміцнився щодо долара і європейської валюти після зниження на початку робочого тижня.

https://glavred.net/economics/grivna-otvoevyvaet-pozicii-u-dollara-skolko-budet-stoit-valyuta-21-maya-10666295.html Посилання скопійоване

Курс валют на 21 травня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 21 травня

Скільки коштуватиме європейська валюта найближчим часом

Гривня зміцнює свої позиції щодо долара та євро. Відтак, офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті регулятора НБУ.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Офіційний курс євро становитиме 46,6521 гривні за 1 євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

відео дня

Курс валют на 21 травня / фото: bank.gov.ua

Крім того, на міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,45-41,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Євро - 46 гривень 56 копійок при купівлі та 46 гривень 60 копійок при продажу.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 гривень. Девальвація можлива лише наприкінці року, тому у найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні НБУ встановив на рівні 41,58 грн/дол., гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня також різко послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 46,86 грн за євро, гривня втратила 41 копійку.

Нещодавно директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що з 19 по 25 травня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. За його прогнозом, коливання курсів долара та євро відбуватимуться у коридорах: 41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред