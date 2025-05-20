Гривня залишається міцною: що буде з курсом долара у найближчі місяці

Ситуація з курсом долара в Україні залишатиметься досить стабільною, але є нюанс.

https://glavred.net/economics/grivna-ostaetsya-krepkoy-chto-budet-s-kursom-dollara-v-blizhayshie-mesyacy-10666220.html Посилання скопійоване

Прогноз курсу долара на найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили аналітики:

НБУ зберігає гривню міцною

Курс долара може підвищитись до кінця року

Національний банк України наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 гривень. Девальвація можлива лише наприкінці року, тому у найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

Про це повідомили в інвесткомпанії ICU. Та зазначають, що минулого тижня НБУ збільшив інтервенції, але при цьому курс гривні зберігся міцнішим, ніж 41,5 гривень за долар.

відео дня

Щодо готівкового курсу, то він залишався також досить стабільним, в межах 41,2-41,7 гривень за долар у системно важливих банках.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Аналітики переконують, що через різке зростання інтервенцій, яке спостерігалося минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати хоча б достатню, а то й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб гривня залишалася міцною.

"На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік", - йдеться в повідомленні.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у вівторок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,58 грн/дол., гривня послабиться на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Нещодавно член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин порадив українцям купувати за вільні кошти долари, адже курс зараз вигідний.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що коливання курсу долара з 19 по 25 травня відбуватиметься у коридорі 41,4-41,8 грн/долар.

Більше новин:

Що таке ICU? ICU - фінансова група, заснована 2006 р., яка складається з двох бізнес-напрямів: інвестиційно-банківські послуги та управління активами, пише Вікіпедія.

Інвестиційно-банківська діяльність ICU включає торгівлю акціями та інструментами з фіксованою прибутковістю, залучення боргового та акціонерного капіталу, підготовку і проведення операцій по злиттю і поглинанням, фінансовий консалтинг і реструктуризацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред