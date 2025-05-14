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Коли обвалиться курс гривні: Пендзин назвав терміни і причини

Анна Ярославська
14 травня 2025, 11:41
285
Якщо влітку буде гарний урожай, то Нацбанк почне послаблювати гривню в тих межах, у яких очікує Міністерство фінансів.
Олег Пендзин, курс валют
Олег Пендзин спрогнозував, коли в Україні подорожчає долар / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли очікується девальвація гривні
  • Яким буде курс долара
  • Чому Мінфіну вигідне падіння національної валюти

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував ситуацію на валютному ринку та оцінив, що буде далі відбуватися з курсом гривні.

За його прогнозом, очікується невелика девальвація гривні, тобто падіння курсу в межах очікуваних обсягів.

"Ми знаходимося глибоко на узбіччі, і для нас сьогодні єдиним джерелом отримання валюти є макрофінансова допомога наших партнерів, а це 40 мільярдів доларів. Або в кредит, або в грантах, але гроші приходять. Говорити, що не буде валюти для підтримки валютного курсу на тому рівні, який намалювали Кабмін і Нацбанк, буде брехнею", - сказав Пендзин під час чату на Главреді.

За його словами, валютні резерви сьогодні становлять 42 мільярди доларів, і це найбільший показник за всі роки незалежності України.

Пендзин додав, що тарифна війна президент США Дональда Трампа не має особливого впливу на курс долара в Україні.

"Ми живемо у своєму маленькому світі, і катаклізми, що відбуваються за його межами, нас мало зачіпають. Макрофінансову допомогу ми отримуємо в доларах, і скільки той долар коштує по відношенню до євро, нас цікавить мало. Це більше цікавить тих, хто тримає заощадження в євро. У нас валютні резерви в основному номіновані в доларах", - пояснив він.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Скільки коштуватиме долар в Україні

У бюджеті на 2025 рік середньорічний курс було закладено в розмірі 45 гривень за долар. Формально до літа Нацбанк України мав би вже опустити курс до 45 гривень за долар, щоб це повністю кореспондувало з очікуваннями Міністерства фінансів України, закладеними в бюджет. Однак Нацбанк стримує валютний курс.

"Але минулого року в нас був поганий урожай, що спровокувало дуже велике зростання цін на продовольство. У нас дуже підскочила інфляція, тобто індекс зростання споживчих цін, а це - індикатор. Нацбанк відповідає за інфляцію та обмінний курс. Так от, щоб приборкати інфляцію, НБУ підняв облікову ставку, змінив резервування для банків тощо. Але через те, що ми дуже залежні від імпорту, величина обмінного курсу визначає динаміку цін на імпортні товари. Тобто, чим дорожчий долар, чим дешевша гривня, тим дорожчий імпорт у перерахунку на гривню. Щоб приборкати інфляцію, Національний банк України стримує обмінний курс", - сказав Пендзин.

Згідно з прогнозом аналітика, якщо влітку буде гарний урожай, то Нацбанк почне послаблювати гривню в тих межах, у яких очікує Міністерство фінансів.

"Мінфін хоче, щоб гривня була слабшою. Для чого? Усі наші фінансові отримання, весь макрофін іде в доларах, а всі соціальні видатки, які фінансуються з макрофіну, - у гривні. І Міністерство фінансів зацікавлене в тому, щоб за долар отримати більше гривні. Адже всі соціальні платежі, зарплату лікарям і вчителям, субсидії тощо платить у гривні. Тобто, якщо за один умовний долар він отримає більше гривні, значить краще розрахуєтесь із соціальними зобов'язаннями. Тому і в бюджеті намальований середньорічний курс на рівні 45 гривень за долар. А зараз 41, тобто щомісяця за кожен проданий долар не добирається 4 гривні", - пояснив Пендзин.

"Коли інфляційний фактор зростання цін у зв'язку з урожаєм відпаде (а це буде літо), ми з вами гарантовано побачимо ослаблення курсу гривні", - додав експерт.

Дивіться відео - Чат з Олегом Пендзиним на Главреді, під час якого він дав прогноз щодо економічної ситуації:

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, на сьогодні головною валютою, до якої прив'язаний курс валют в Україні, залишається долар США. Водночас Національний банк працює над розробкою комплексного підходу для поступового переходу до євро як основної валюти.

За прогнозом Нацбанку, курс долара в Україні може зрости до 55 гривень за долар.

МВФ істотно поліпшив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді з'явився прогноз, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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