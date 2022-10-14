Долар "лопне" у трьох випадках: експерт спрогнозував здешевлення валюти

Експерт спрогнозував здешевлення валюти/ Колаж Фото УНІАН

Курс долара злетів не тільки в Україні, а й у всьому світі. Зараз американська валюта переживає свій зоряний час.

Глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в колонці на НВ зазначив, що стійкість американської економіки і зростання ставок підсилюють привабливість долара. Адже в світі зараз дуже важко знайти кращі прибутковості і більш низькі ризики, ніж у короткострокових американських казначейських облігацій.

Глобальне зниження курсу долара, на думку Мартиненка, можливо в трьох випадках.

По-перше, це могло б бути прискорене зниження ставок Федеральною резервною системою-але поки ФРС не має наміру знижувати ставки раніше, ніж в 2024 році.

По-друге, найбільші економіки могли б домовитися про зниження курсу долара. Такий прецедент (угода) вже мав місце в 1985 році між США, Японією, Великобританією, ФРН і Францією.

"Нібито США зараз знову повинні піти назустріч своїм союзникам і допомогти впоратися з економічними труднощами. Але цього разу США не настільки зацікавлені в ослабленні своєї валюти, як 37 років тому", — зазначає експерт.

Третім фактором могло стати швидке закінчення війни в Україні — це прибере один з ключових факторів невизначеності, підвищить курс євро і знизить напруженість на ринках енергоносіїв.

"Як бачимо, всі ці фактори швидше відносяться до категорії подій, які виглядають або неймовірними, або віддаленими в часі", - резюмує аналітик.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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