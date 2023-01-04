"Катастрофи не буде": економіст спрогнозував, чого чекати від курсу гривні у 2023 році

В Україні не звичайна економіка, а економіка війни. Це означає, що розвиток економічної ситуації безпосередньо залежатиме від подій на фронті.

Андрій Новак спрогнозував, як війна вплине на курс гривні у 2023 році / Фото facebook.com/novak.andriy.yaremovych

Економіка України у 2023 році залежатиме від ситуації на фронті. Спрогнозувати рівень інфляції та курс гривні неможливо, тому що ні для першого, ні для другого немає бази прогнозування. Про це в інтерв'ю Главреду завив голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак.

За його словами, у 2023 році, як і у 2022-му, у нас буде не звичайна економіка, а економіка війни. Це означає, що розвиток економічної ситуації безпосередньо залежатиме від подій на фронті.

"Чим раніше Україна здобуде військову перемогу, тим раніше ми почнемо економічне відновлення. І, навпаки, чим довше триватиме війна з Росією, тим довше ми будемо в стані рецесії та інших важких економічних процесів", - зазначив фахівець.

Новак додав, що, на щастя, Україна має масштабну зовнішню підтримку в усіх напрямках.

"Але це не дає бази для прогнозу курсу гривні, адже основою для таких оцінок є курсова політика НБУ. Відштовхуватися від курсу, закладеного в державний бюджет на 2023 рік, ми не можемо, оскільки в наступному році бюджет буде переглядатися, можливо, навіть не раз. Це обумовлено тим, що економічне життя, зокрема, бюджетний процес упродовдж щонайменше першого півріччя безпосередньо залежатиме від ситуації на фронті", - сказав Новак.

За його словами, навіть ухвалений бюджет є дуже приблизним орієнтиром, і насправді реалії 2023 будуть трохи іншими.

Обвалу гривні не буде

Новак вважає, що великого обвалу гривні не буде. Західні країни запевнили, що допомагатимуть Україні стільки, скільки буде необхідно, і це стосується не лише зброї та всього необхідного для ведення війни, а й економіки, і фінансів.

"Тому можна розраховувати на те, що в українській економіці в 2023 році не буде катастрофи. Далі все залежатиме від того, як цю допомогу використовуватимуть наш уряд і Нацбанк. Але те, що така допомога буде, абсолютно очевидно", - резюмував фахівець.

Яким буде курс долара в Україні в 2023 році

Очікуваний курс долара в Україні до кінця 2023 року очікують у розмірі 45,8 грн замість 50 грн. Вартість долара перерахували в поправках до проекту бюджету на наступний рік. Про це повідомив член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

В інфляційному звіті НБУ йдеться, що в 2023 році почнеться поетапне і плавне відновлення економіки країни та доходів українців. Але в 2022 році реальний рівень зарплат впаде на чверть, при цьому зростання цін складе близько 30%.

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