Долар буде вже не по 40: експерт пояснив, що трапиться з курсом американської валюти у квітні

У квітні Українська гривня продовжить зміцнюватися, а ймовірний курс долара буде періодично перебувати в межах 38,00-38,50 грн, говорить експерт.

Що буде з курсом долара у квітні - прогноз експерта / колаж УНІАН

У квітні нинішнього року національна українська валюта, гривня, продовжить зміцнювати свій курс. Такий прогноз в коментарі порталу "Обозрєватєль" озвучив фінансовий експерт і голова аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Він вважає, що ймовірний курс долара США до національної української валюти коливатиметься в межах 38,00–38,50 грн.

"Швидше за все, Долар буде рухатися вниз. Напевно, приблизно два-три тижні. Можна говорити про діапазон 38,00 - 38,50 гривень за долар", — говорить Паращій.

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За словами експерта, гривня буде тільки міцнішати. Наприклад, на такий стан речей буде впливати майбутня посівна кампанія, адже в рамках підготовки до неї фермери будуть активно продавати урожай і накопичені запаси іноземної валюти.

Крім того, впевнений Паращій, стан речей на валютному ринку буде залежати від так званої "зернової угоди".

"Є великий шанс, що гривня буде далі зміцнюватися, тут ми бачимо кілька факторів. Перший – це посівна, яка зараз активно починається", - підсумував він.

Курс долара в Україні

До того експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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