Робимо запаси: в Україні злетіли ціни на цукор та продукти

Скільки коштує цукор в Україні / УНІАН

Ціни на цукор в Україні рекордно злетіли. Так, станом на 29 серпня, середня ціна цукрового піску становить 32,76 грн/кг. Така ціна на 2,34 грн/кг більше, ніж у липні.

За даними сайту Мінфін, цукор в Україні подорожчав на 2,34 грн/кг тільки з липня місяця.

Зокрема, в липні середньомісячна ціна на цукор кристалічний була такою:

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за 1 кг - 30,42;

за 3 кг - 91,32.

Ціни на цукор в супермаркетах України:

Auchan - 31,50 грн/кг;

Metro - 33,89 грн/кг;

Varus - 32,90 грн/кг.

Ціни на цукор в Україні / скріншот

Ціни на продукти в Україні:

гречка - 94,70 грн/кг;

пшоно - 31,10 грн/кг;

рис довгий - 68,49 грн/кг;

спагеті - 28,51 грн/кг;

олія рафінована - 61,52 грн/кг;

борошно - 23,01 грн/кг.

За словами експертів, ціни на цукор та інші продукти можуть трохи впасти. Але все буде залежати від курсу долара та збору нового врожаю.

Ціни на продукти

Як повідомляв Главред, в Україні почала стрімко зростати ціна на цукор. Аналітики пов'язують це з початком активного сезону консервування.

Крім того, в Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем.

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