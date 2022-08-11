В Україні за рік у шість разів злетіла ціна: головний інгредієнт борщу пекельно подорожчав / Колаж фото УНІАН

Відпускні ціни на білокачанну капусту на нинішньому тижні зросли до 22-27 гривень/кг ‒ в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше. Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

"Основною причиною цінового зростання в сегменті білокачанної капусти стало завершення сезону реалізації даної продукції середніх сортів. У той же час до більш стрімкого подорожчання виробники не вдавалися, побоюючись, що подібні коригування можуть спровокувати погіршення темпів збуту білокачанної капусти", ‒ йдеться в повідомленні.

При цьому на початку серпня білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому вшестеро разів дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак, як кажуть виробники, сподіватися на зниження цін на початку осені 2022 року, швидше за все, українцям не варто.

"Невеликий спад можливий тільки на початку збиральної кампанії, потім ціна буде тільки підвищуватися. Справа в тому, що на сьогоднішній день учасники ринку вже стурбовані видами на урожай капусти. Через спеку та посуху може значно зменшитися валовий збір даної продукції. Також, варто відзначити, що площі під даною культурою в поточному сезоні істотно знизилися", - підкреслили аналітики.

Нагадаємо, раніше в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року. Про це 3 серпня повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ. За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Тим часом в Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем. А ось цукровий пісок, навпаки, подорожчав.

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