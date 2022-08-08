Гречка подешевшала, а цукор подорожчав: що з цінами на продукти в Україні на початку серпня

Що з цінами на продукти в Україні на початку серпня/ Колаж Фото УНІАН

В Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем. А ось цукровий пісок, навпаки, подорожчав, повідомляє портал "Мінфін".

Середня вартість гречки в серпні в Україні в порівнянні з середніми цінами в липні знизилися з 91,70 грн/кг до 88,60 грн/кг. Також потрібно звернути увагу ‒ з представлених цінників супермаркетів найвигідніша ціна гречки в "Ашані" – 78,40 грн / кг.

У свою чергу, ціна кілограма цукру в Україні зросла за місяць з 30,42 грн/кг до 31,03 грн / кг.також став дорожчим цукор у трикілограмовій упаковці – з 91,32 грн до 93,70 грн.

Нагадаємо, раніше Національний банк України 21 липня збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті Українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

За словами чиновників, підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

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