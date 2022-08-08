УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Гречка подешевшала, а цукор подорожчав: що з цінами на продукти в Україні на початку серпня

8 серпня 2022, 14:12

В Україні ціна на гречку в серпні 2022 хоч і тримається на високому рівні, але все ж трохи знизилася в порівнянні з липнем 2022, а ось цукор навпаки подорожчав.

Гречка, цукор
Що з цінами на продукти в Україні на початку серпня/ Колаж Фото УНІАН

В Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем. А ось цукровий пісок, навпаки, подорожчав, повідомляє портал "Мінфін".

Середня вартість гречки в серпні в Україні в порівнянні з середніми цінами в липні знизилися з 91,70 грн/кг до 88,60 грн/кг. Також потрібно звернути увагу ‒ з представлених цінників супермаркетів найвигідніша ціна гречки в "Ашані" – 78,40 грн / кг.

У свою чергу, ціна кілограма цукру в Україні зросла за місяць з 30,42 грн/кг до 31,03 грн / кг.також став дорожчим цукор у трикілограмовій упаковці – з 91,32 грн до 93,70 грн.

Нагадаємо, раніше Національний банк України 21 липня збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті Українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

За словами чиновників, підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
гречка цукор ціни на продукти
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:30

"Надії все менше": у пропагандиста Корчевнікова почалися проблеми після операції

14:24

Можуть звільнити раніше Херсона: експерт назвав мету контрнаступу ЗСУВідео

14:23

Лорак розкритикувала війну: росЗМІ повідомили про скасування концертів і позицію співачки

14:12

Гречка подешевшала, а цукор подорожчав: що з цінами на продукти в Україні на початку серпня

13:49

"Ердоган впливає на Путіна": посол пояснив, чи можна вважати Туреччину союзником УкраїниВідео

Реклама
13:48

Прикмети на 9 серпня: які 4 речі заборонено робити, щоб біду не впустити в життяВідео

13:44

Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі відповіли на пропозицію ЕрдоганаВідео

13:29

Могилевська залила в мережу фото Софії Ротару в молодості: яскравий знімок зіркиВідео

13:24

Окупанти обстрілюють Енергодар: серйозні поранення отримала співробітниця Запорізької АЕСВідео

13:15

Яблучний Спас 2022: дата, традиції, заборони, магія дня

13:01

Україна на два тижні перетвориться на Африку: синоптик попередила про 41-градусну спеку

13:00

Гороскоп на завтра, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

12:59

Окупантам потрібно більше гарматного м'яса: у РФ сколотили 40 підрозділів найманцівВідео

12:47

"У нас є всі можливості створити Залізний купол": Жданов розповів, як захистити небо УкраїниВідео

12:46

3-річний Леон з Ірпеня виконав "Воїни світла" і розчулив Мережу

12:26

Терористку підірвали в авто: подробиці знищення в "ДНР" скандальної КорсиВідео

12:25

Незвичайна квітка, що стане магнітом для грошей: як змусити гемантус цвісти

12:19

"Буде або російська земля, або випалена пустеля": в РФ натякнули, що підірвуть Запорізьку АЕС

12:03

Персики, шоколад та навіть мед: список продуктів, які не можна зберігати в холодильнику

11:59

В Україні різко знизилося число добровольців: у ТЦК назвали причинуВідео

Реклама
11:40

"Це було не до душі Путіну": посол назвав причину зупинки переговорів між Україною та РФ

11:36

"Коли ти вже знімеш ці копита?": Волочкову в міні-шортах "заплювали" росіяни

11:32

Окупантам перерізають логістику: подробиці ударів по мостах у Херсонській областіВідео

10:57

Криваві розбірки в Маріуполі: окупанти і бойовики "ДНР" зі стріляниною ділили награбованеВідео

10:51

"У Путіна є ідея фікс": ЗМІ з'ясували, як в РФ хочуть провернути сценарій з ядерним ударом

10:32

"Лукашенко нападе": Ейдман оцінив загрозу удару Білорусі по УкраїніВідео

10:14

"Ще трохи, і прорив до Лондона!": у Гіркіна "підгоріло" через перекидання спецназівців РФ в Африку

09:33

Потужний артудар на Харківщині: нацгвардійці спалили спецзагін РФ і ворожий ангар з БКВідео

09:28

Є серйозні влучання: ЗСУ потужно вдарили по Антонівському та Каховському мостахВідео

09:21

Збиратимуть розвіддані: РФ може провести "голосування вдома" на псевдореферендумі - ISW

09:18

"Шойгу проговорився": Ейдман розповів про надідею Путіна в УкраїніВідео

08:58

День військ зв'язку Збройних Сил України - привітання та картинки захисникам

08:52

Гороскоп на сьогодні, 8 серпня 2022: Близнюкам - щастя, Водоліям - сімейні проблеми, Рибам - суперникиВідео

08:39

Пропагандисти РФ дошкуляли Ротару в її 75-й день народження: син співачки розповів деталі

08:15

"Європейці не сприймуть перемогу РФ у війні": євродепутат закликала постачати Україні більше зброї

08:08

Карма за датою народження: як правильно розрахувати та що важливо знати

08:07

HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі: понад 100 "двохсотих" та знищена технікаВідео

07:28

ЗСУ "демілітаризували" підполковника танкової дивізії РФ

07:12

Всесвітній день кішок 2021: коли святкують, прикмети з кішками, милі картинки і привітання

07:06

Іран заперечує передачу Росії свого супутника для шпигунства за Україною

Реклама
06:36

На Півдні знищено склад боєприпасів і десятки військових армії РФВідео

06:34

Хто замість Трампа і Байдена?Погляд

05:00

Навіть перемога над Україною не зупинить Путіна, і на Заході це розуміють - ЕйдманВідео

03:46

16-річна донька Ольги Фреймут відірвалася в Лондоні в запаморочливо короткому міні

03:15

Лукашенко не вступить у війну проти України: у Білорусі нікому воювати - політологВідео

02:35

Коли вріжуть сильні морози: українців попередили про аномальну зимуВідео

02:21

"Вчуся жити сьогодні, зараз": Віра Брежнєва після чуток про розлучення зробила дивну ліричну заяву

02:05

Яке озброєння необхідне Україні для перемоги-відповідь військового експерта

01:33

Що станеться з організмом, якщо кожен день на сніданок їсти вівсянку

01:04

Дмитро Гордон показав, як сяє в обіймах Олесі Бацман

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти