Чи дають відпустку під час воєнного стану: кого торкнеться і як отримати

В Україні під час дії воєнного стану роботодавці мають право не надавати своїм співробітникам відпустку, кажуть чиновники.

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Чи дають відпустку під час воєнного стану? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні під час дії во єнного стану роботодавці мають право не надавати своїм співробітникам відпустку - однак лише тим, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Такі норми передбачає закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

При цьому роботодавець не має права не дати відпустку, якщо:

співробітниця йде в декрет або у відпустку по догляду за дитиною до трьох років;

співробітник не залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Однак, кажуть чиновники, є один важливий нюанс. Згідно із законом(стаття 79 Трудового кодексу), на кожному підприємстві має щороку складатися графік відпусток з урахуванням інтересів виробництва та особистих інтересів працівників.

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Коли такий графік є в наявності, роботодавець може відмовити співробітнику в наданні щорічної відпустки поза термінами, які визначені графіком відпусток.

У всіх інших випадках роботодавець не має жодного права відмовляти співробітникам у щорічній відпустці. Але заява про неї має бути написана не пізніше ніж за два тижні до дати початку відпустки.

Державна служба України з питань праці Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсації та інших видів соціальної допомоги.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні провели індексацію пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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