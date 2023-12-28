Для українців поміняли закони: чому і як буде відпустки без зарплат

В Україні змінили трудове законодавство. Тривалість відпусток збільшили, проте без збереження заробітної плати.

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Тепер під час воєнного стану дозволено давати відпустку понад 24 дні - але без збереження зарплати / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні збільшили тривалість відпусток, однак без збереження зарплати, а мобілізовані тепер зможуть отримати компенсації за невикористані дні відпочинку. Про це повідомляє портал "РБК-Україна".

Тепер, відпустку більше 24 днів роботодавець може надавати під час воєнного стану ‒ але без збереження заробітної плати. Виняток - відпустки для керівництва закладів освіти, навчальних підрозділів інших установ, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити у щорічній та будь-якій іншій відпустці працівникам, які були залучені до виробництва товарів оборонного призначення. Крім того, в законі збільшили тривалість відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами або з інших причин з 15 до 30 днів у календарному році.

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Крім того, в новому законі прописані правила для "карантинної" відпустки. Якщо ж співробітник потребує самоізоляції під час епідемій, пандемій, то роботодавець може надати відпустку без збереження зарплати і без обмеження терміну.

Працівник може піти у відпустку без збереження зарплати та обмежень за терміном під час воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру. Тривалість вищезазначених видів відпустки визначається угодою між роботодавцем і працівником. Час перебування в таких відпустках не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Громадяни, які мобілізувалися до лав Сил оборони після оголошення воєнного стану, мають право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки (для батьків дітей з інвалідністю підгрупи А групи I).

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