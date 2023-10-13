Чи можна отримувати відразу і пільги на ЖКГ, і субсидію: чиновники дали відповідь

Українці часто плутають житлову субсидію і пільгу на послуги ЖКГ, вважаючи, що це різні назви однієї і тієї ж виплати. Але це не так, кажуть чиновники.

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Як кажуть чиновники, не можна одночасно отримувати і субсидію, і пільги на ЖКГ / колаж Главред, фото УНІАН

Українці часто плутають житлову субсидію та пільгу на послуги ЖКГ, вважаючи, що це різні назви одного і того ж виду соціальної виплати. Однак це не так, роз'яснили чиновники на Урядовому порталі.

Чи можна одночасно отримувати пільгу та субсидію

За їх словами, зокрема, субсидія залежить виключно від майнового та матеріального становища домогосподарства, а при призначенні пільги дохід може не враховуватися. Водночас, одночасно отримувати пільгу та субсидію не можна – навіть якщо в українця є право і на те, і на інше.

"Загальним є те, що це допомога, що надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Однак житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг – це два різних види виплат", – сказав він.

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"При наявності одночасно права на субсидію і пільгу надається один з видів допомоги", – підкреслили чиновники.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутися в сервісний центр ПФУ.

Стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році. Незважаючи на складнощі в 2023 році, індексація відбулася. А ось, про прийдешній рік поки говорити важко.

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