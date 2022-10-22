Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

ціни на яйця, яйця, гроші / Колаж Фото УНІАН, https://ua.depositphotos.com

Ціни на яйця всерйоз виросли в останні місяці і в кінці вересня взагалі досягли пікових показників за рік. Як говорить експерт з аграрних питань Олег Пендзин, до кінця року слід очікувати зростання цін на яйця до 10%, повідомляє 24 канал.

"Чи буде яйце дорожчати? Думаю, що так. Воно буде дорожчати і обов'язково побачимо подорожчання яйця перед Новим роком, коли буде ажіотажний попит, коли люди будуть готуватися до Нового року. Війна не війна, а готуватися до Нового року будуть всі. Тому, я думаю, відсотків на 7-8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55-57 гривень, в середньому", ‒ говорить він.

До слова, аналітики з Мінагрополітики і продовольства прогнозують, що ціни на яйця в кінці жовтня – початку листопада поступово підуть на спад і стабілізуються.

Ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти харчування в Україні у вересні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли 27,4%. Як повідомляє Державна служба статистик (Держстат), це вище загальної інфляції в Україні, яка склала 21,8%.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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