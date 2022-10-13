"Золоті яйця": ціна на популярний продукт зросте ще на 10%

Ціна на яйця в Україні зросте на 10% / Фото УНІАН

В Україні різко зросла ціна на яйця. Якщо ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні, то в останні тижні доведеться викласти майже утричі більше - близько 70 гривень.

У Мінагрополітики зазначають, що зараз ціна за десяток яєць оптом становить 43 грн. Однак у супермаркетах вона коливається від 50 до 80 грн. Про це йшлося в ефірі телемарафону.

"Ціна зросла через те, що фермери побоялися навесні у зв'язку з ситуацією в країні ставити інкубатори. Яєць на всіх не вистачає, курей мало", - пояснює подорожчання яєць продавчиня Катерина.

Коли подешевшають яйця

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький пояснює подорожчання яєць тим, що поголів'я курей і виробництво в цілому різко скоротилося через військові дії, логістику, підвищення ціни на корм і знищення фермерських господарств.

За його словами, з вересня відновився сезонний споживчий попит на яйця. Але кількість поголів'я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено. На цей процес потрібно щонайменше два-три місяці.

"В результаті на ринку пропозиція яєць знизилася, що спровокувало стрибок цін. Проте вже в кінці жовтня - на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується", — прогнозує Висоцький.

Нинішнє подорожчання яєць - не останнє

Стрибок цін на яйця ще буде. До свят вони подорожчають ще на 10%. Такий прогноз озвучив член дискусійного економічного клубу Олег Пендзин.

"Давайте подивимося на жовтень 2021 року. Ціна за десяток тоді була 34-35 грн. Коли ми подивимося на динаміку цін, в травні, червні, серпні, ціна яєць впала на 30% в порівнянні з початком року. 70% корму для курей - це кукурудза, пішла вже кукурудза нового врожаю, десь на 30-35% дорожче, ніж була. Восени традиційно загальний обсяг виробництва яйця падає. Особливо це стосується домашніх яєць, де сезонність абсолютно чітка. Я думаю, що до кінця року ми ще побачимо зростання ціни на рівні 10%. До свят однозначно яйце подорожчає", - сказав експерт.

Ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти харчування в Україні у вересні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли 27,4%. Як повідомляє Державна служба статистики( Держстат), це вище загальної інфляції в Україні, яка склала 21,8%.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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