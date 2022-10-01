В Україні може стати дефіцитом популярний овоч: у чому причина

В Україні злетіли ціни на цибулю / фото Бізнес

Останнім часом в нашій країні злетіли ціни на ріпчасту цибулю - продукт зріс у ціні в 4,5 рази в порівнянні із минулим роком, пишуть аналітики EastFruit.

Які фактори сприяють зростанню цін: активний попит із боку оптових компаній і стримування продажів виробниками.

Виробники поступово підвищували відпускні ціни, і на сьогоднішній день продажі ріпчастої цибулі ведуться по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж у кінці минулого робочого тижня.

Експерти повідомили, що основною причиною подорожчання ріпчастої цибулі є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що істотно скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

А ось більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж наразі лише невеликими партіями.

Цибулю на ринку України вже продають у середньому в 4,3 рази дорожче, ніж у кінці вересня 2021 року.

Експерти вважають, що ціна на цибулю зростатиме й надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, вже встигли розпродати значну частину запасів ріпчастої цибулі.

Інші ж виробники воліють закладати дану продукцію на зберігання і утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни підвищаться ще більше.

Нагадаємо, ціни на яйця і соняшникову олію в Україні знову підвищилися в супермаркетах. Середня вартість соняшникової олії підскочила з 61,76 грн до 62,80 грн за 850 мл.

Курячі яйця додали в ціні дуже суттєво. Зокрема, десяток яєць підскочив у ціні із 31,84 гривень до 45-50 гривень.

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