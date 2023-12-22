Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу

В наступному році допомога автоматично продовжується для певної категорії українців.

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Частина переселенців втратять виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Мінсоцполітики повідомили, що всі ВПО, які зараз отримують допомогу, будуть отримувати її й в наступному році. Допомога буде продовжуватись автоматично на 6 місяців, тобто з 1 серпня 2023-го до 31 січня 2024-го.

Сума допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні і є ВПО - 2 тис. грн, для людей з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн. Під час нарахування допомоги враховується постійне перебування людини в Україні, але не у рідному місті, та її матеріальний стан, передають Факти.

В наступному році допомога автоматично продовжується для тих українців, чий майновий стан потребує додаткової підтримки, й скасовується для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

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Також грошові виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих та документально підтверджених причин.

перебувають в місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.

є ВПО, що повернулися до покинутого місця проживання.

"Отримувати виплати, навіть перебуваючи за кордоном, можуть люди, що перебувають у службовому відрядженні, на лікуванні або реабілітації, оздоровленні дітей, стажуванні. Ці пункти мають бути підтверджені документально", - заявили в міністерстві.

Кому скасують виплати ВПО у 2024 році

Згідно з постановою Міністерства соціальної політики, грошові виплати скасують людям, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції.

Скасують виплати ВПО у 2024 році громадянам, які:

придбали земельну квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше 100 тис. грн.

Якщо за результатами перевірки ВПО через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення грошової допомоги, особу буде повідомлено електронною поштою, телефонним дзвінком чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Виплати переселенцям: що відомо

Нагадаємо, що Уряд змінив порядок виплат для ВПО. На засіданні Кабінету Міністрів України 21 листопада були внесені зміни до ряду урядових постанов які стосуються внутрішньо переміщених осіб.

4 країни скасують допомогу українцям та припинять виплати пільг. За інформацією DW, Німеччина планує припинити фінансову підтримку біженців та скоротити виплати з 2024 року.

Кабмін планує продовжити виплати для переселенців у 2024 році. У Мінреінтеграції підкреслили, що питання є дуже актуальним, оскільки постановою уряду передбачено припинення виплат для частини переселенців з 1 лютого 2024 року.

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