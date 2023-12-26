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Частини пенсіонерів в Україні зріжуть виплати в 2024-му: хто затягне пояси

Дмитро Відоменко
26 грудня 2023, 17:46
В Україні у 2024 році деякі пенсіонери отримають менші виплати. Зокрема, на наступний рік планується зниження пенсій для чиновників.
Пенсійне, монети
Як кажуть у Раді, у 2024 році планується зниження пенсій для чиновників, які отримують "астрономічні суми" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні наступного року (який настане вже на нинішньому тижні) деякі пенсіонери отримуватимуть менше грошей. Про це заявила в ефірі телемарафону голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Зокрема, каже вона, у 2024 році планується зниження пенсій для чиновників, які отримують "астрономічні суми".

Як каже Підласа, перерозподіл пенсійних надбавок проводиться для того, щоб солідарна пенсійна система стала більш справедливою.

відео дня

Нардеп зазначила, що ті пенсіонери, які зараз отримують невеликі пенсії, отримають зростання суми виплат. У той же час для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують "якісь астрономічні суми", за її словами, планується зниження підтримки.

Підласа також нагадала, що в 2024 році планується індексація пенсій.

"Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога – це захищені статті витрат, всі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. В цілому всі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися в наступному році", – підсумувала вона.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового-трудового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу (соціальну пенсію) ‒ згідно із законодавством.

Також стало відомо, що в Україні з 1 січня 2024 року пенсії будуть перераховані для чотирьох категорій населення - йдеться про тих, хто отримає мінімальні, максимальні пенсії, прив'язані до мінімалки виплати, а також доплати за стаж.

При цьому, важливо знати, що українським пенсіонерам та одержувачам соціальних виплат спростили проходження фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою ще в 2004 році. Тепер вони можуть проводити її у відеоформаті – на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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пенсії виплати пенсії Роксолана Підласа
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