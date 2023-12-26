Частини пенсіонерів в Україні зріжуть виплати в 2024-му: хто затягне пояси

В Україні у 2024 році деякі пенсіонери отримають менші виплати. Зокрема, на наступний рік планується зниження пенсій для чиновників.

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Як кажуть у Раді, у 2024 році планується зниження пенсій для чиновників, які отримують "астрономічні суми" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні наступного року (який настане вже на нинішньому тижні) деякі пенсіонери отримуватимуть менше грошей. Про це заявила в ефірі телемарафону голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Зокрема, каже вона, у 2024 році планується зниження пенсій для чиновників, які отримують "астрономічні суми".

Як каже Підласа, перерозподіл пенсійних надбавок проводиться для того, щоб солідарна пенсійна система стала більш справедливою.

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Нардеп зазначила, що ті пенсіонери, які зараз отримують невеликі пенсії, отримають зростання суми виплат. У той же час для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують "якісь астрономічні суми", за її словами, планується зниження підтримки.

Підласа також нагадала, що в 2024 році планується індексація пенсій.

"Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога – це захищені статті витрат, всі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. В цілому всі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися в наступному році", – підсумувала вона.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового-трудового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу (соціальну пенсію) ‒ згідно із законодавством.

Також стало відомо, що в Україні з 1 січня 2024 року пенсії будуть перераховані для чотирьох категорій населення - йдеться про тих, хто отримає мінімальні, максимальні пенсії, прив'язані до мінімалки виплати, а також доплати за стаж.

При цьому, важливо знати, що українським пенсіонерам та одержувачам соціальних виплат спростили проходження фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою ще в 2004 році. Тепер вони можуть проводити її у відеоформаті – на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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