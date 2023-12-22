Не минуло й доби: Тимошенко заблокувала закон про легалізацію канабісу

Закон про легалізацію канабісу не піде на підпис президента.

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Тимошенко заблокувала закон про легалізацію канабісу / колаж : Главред, фото: УНІАН

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

Депутат внесла до парламенту постанову № 7457-П, який блокує відправку закону на підпис президента.

Постанова пропонує скасувати результати практично одноголосного голосування за схвалення законопроекту про легалізацію канабісу в Україні.

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Як наслідок, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не зможе підписати і відправити документ на підписання Зеленським, поки парламент не розгляне відповідну постанову і більшість не віддасть голоси проти.

Думку про це висловив нардеп Ярослав Железняк. Він повідомив, що Парламент зможе розблокувати тільки в середині січня наступного року, після чого ще знадобиться час на підпис президента. За підсумком, враховуючи, що закон вступає в силу тільки через 6 місяців після прийняття, набути чинності він зможе тільки в липні 2024 року.

Ярослав Железняк про канабіс / скріншот

Легалізація канабісу

Нагадаємо, у червні 2023 року президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді України закликав парламентаріїв нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс. "Щоб усім нашим громадянам, українкам і українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу", - заявив він з трибуни. Депутати і члени уряду при цьому підтримали пропозицію оплесками.

Потім, Верховна Рада України 13 липня, прийняла в першому читанні законопроект № 7457 Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях. Його прийняття за основу підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні.

Також, 21 грудня 2023 року Верховна Рада України прийняла законопроект про медичний канабіс № 7457 у другому читанні. "За" проголосувало 248 депутатів.

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