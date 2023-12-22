В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати

Деякі громадяни країни можуть розраховувати на благодійні виплати.

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В Україні виплатять благодійну пенсію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські пенсіонери можуть отримати додаткову благодійну виплату. Про надання такої пенсії від меценатів повідомили у Пенсійному фонді України.

У відомстві розповіли, що юридичні та фізичні особи можуть сплачувати благодійні внески через ПФУ та пояснили, як працює цей механізм.

Згідно із заявою ПФУ, питання регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні". Вступив останній закон в силу в грудні 2022 року.

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ПФУ повідомляє, що з коштів, сплачених на окремий рахунок Пенсійного фонду України, пенсіонер отримує 70% суми, а 30% у свою чергу спрямовуються до бюджету ПФУ на виплату пенсій.

Скільки і кому можуть виплатити благодійну пенсію

Як повідомили в ПФУ, будь-який меценат може вплинути на пенсію конкретного або знеособленого пенсіонера.

Чіткий і певний розмір благодійної пенсії стає зрозумілим тоді, коли на рахунок ПФУ надходять благодійні внески і поділяються у відсотковому співвідношенні, про яке ми написали вище.

Головна відмінність благодійного пожертвування полягає в тому, що завдяки цим коштам відбувається додаткове фінансування системи пенсійного забезпечення. Крім іншого, сплата пожертви на користь конкретного або знеособленого пенсіонера дозволяє збільшити пенсію, яку він або вона отримують вже сьогодні.

При цьому, знеособлене пожертвування стає коштами ПФУ в повному обсязі, а ось пожертвування конкретному Пенсіонеру належить ПФУ тільки на 30%.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового-трудового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу (соціальну пенсію) ‒ згідно із законодавством.

Також стало відомо, що в Україні з 1 січня 2024 року пенсії будуть перераховані для чотирьох категорій населення - йдеться про тих, хто отримає мінімальні, максимальні пенсії, прив'язані до мінімальної виплати, а також доплати за стаж.

При цьому, важливо знати, що українським пенсіонерам та одержувачам соціальних виплат спростили проходження фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою ще в 2004 році. Тепер вони можуть проводити її у відеоформаті – на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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