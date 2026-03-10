Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

Попри складну ситуацію на світовому ринку, влада бачить механізми стабілізації цін.

Чи буде бензин по 150 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Геруса:

Подорожчання пального в Україні до 100-150 грн за літр малоймовірне

Високі ціни на бензин у США є проблемою для Трампа

Адміністрація США шукатиме способи уникнути різкого подорожчання

Попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне. Про це в ефірі телемарафону заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, чутки про сильне подорожчання пального, що поширюються у соцмережах, є безпідставними.

"Ні, в мене такого прогнозу немає, що буде (пальне - ред.) і 100, і 150. Тут питання, бачите, коли у світі починаються такі війни, дуже досить важко давати прогнози, чесно кажучи. Але я думаю, що все-таки ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого, я все-таки не думаю", - зазначив Герус.

Голова комітету зауважив, що існує кілька механізмів, які стримають цінники на стелах українських АЗС. У разі гострого дефіциту чи різких коливань на ринок можуть бути випущені нафтопродукти зі стратегічних та мінімальних запасів, що допоможе стабілізувати ціни.

Також, як підкреслив Герус, важливим чинником є фактор Дональда Трампа. Для президента США високі ціни на бензин на внутрішньому ринку є вкрай болючою політичною темою.

"Ми бачимо позицію Трампа, він вже робив заяви. Для нього це досить болюча історія. Коли в США ростуть ціни на АЗС, це політично для нього також складна історія і, мабуть, політично для нього негативна історія", - припустив нардеп.

Герус пояснив, що зростання цін на пальне безпосередньо впливає на інфляцію. Очевидно, що американська адміністрація шукатиме шляхи, щоб уникнути різкого подорожчання енергоносіїв.

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Наскільки може подорожчати пальне - думка експерта

В Україні на тлі загострення ситуації з Іраном можуть подорожчати бензин, дизель і автогаз, розповів в інтерв’ю Главреду керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Бензин і дизель можуть зрости на 14-15 грн за літр, автогаз - до 20 грн.

Причиною подорожчання експерт називає відключення Катара від світового газового ринку. За його словами, найближчими тижнями очікуються заходи безпеки, включно з можливим військовим супроводом танкерів, посиленням протиповітряної оборони та знищенням пускових установок балістичних ракет, щоб стабілізувати ситуацію на ринку.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця тижня ціна дизельного пального на українських АЗС може сягнути 80 грн за літр через зростання вартості імпортного пального. Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн зауважив, що дефіцит дизелю в Європі та необхідність імпорту з Близького Сходу можуть підштовхнути ціну до 90 грн, хоча попит уже почав падати.

Водночас експерт Дмитро Льоушкін вважає, що ціни на бензин і дизель в Україні можуть повернутися до рівня 50-60 грн за літр, якщо нафта знову подешевшає до близько 60 доларів за барель. За його словами, до подій в Ірані світовий ринок нафти був профіцитним, але ситуація різко змінилася.

Крім цього, через можливе блокування Іраном Ормузької протоки видобуток нафти на Близькому Сході доведеться скоротити, що може спричинити дефіцит пального в Україні вже у квітні. Народний депутат Данило Гетманцев закликав формувати стратегічний резерв нафтопродуктів у партнерських країнах та провести консультації з постачальниками.

Про персону: Андрій Герус Андрій Михайлович Герус (нар. 18 березня 1982, м. Нововолинськ, Волинська область) — український державний службовець, політик. Представник Президента Зеленського у Кабінеті міністрів України (з 22 травня по 11 листопада 2019 року). Народний депутат України 9-го скликання. Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Вікіпедія.

