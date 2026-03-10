Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

Руслана Заклінська
10 березня 2026, 12:43
Попри складну ситуацію на світовому ринку, влада бачить механізми стабілізації цін.
Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву
Чи буде бензин по 150 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Геруса:

  • Подорожчання пального в Україні до 100-150 грн за літр малоймовірне
  • Високі ціни на бензин у США є проблемою для Трампа
  • Адміністрація США шукатиме способи уникнути різкого подорожчання

Попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне. Про це в ефірі телемарафону заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, чутки про сильне подорожчання пального, що поширюються у соцмережах, є безпідставними.

відео дня

"Ні, в мене такого прогнозу немає, що буде (пальне - ред.) і 100, і 150. Тут питання, бачите, коли у світі починаються такі війни, дуже досить важко давати прогнози, чесно кажучи. Але я думаю, що все-таки ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого, я все-таки не думаю", - зазначив Герус.

Голова комітету зауважив, що існує кілька механізмів, які стримають цінники на стелах українських АЗС. У разі гострого дефіциту чи різких коливань на ринок можуть бути випущені нафтопродукти зі стратегічних та мінімальних запасів, що допоможе стабілізувати ціни.

Також, як підкреслив Герус, важливим чинником є фактор Дональда Трампа. Для президента США високі ціни на бензин на внутрішньому ринку є вкрай болючою політичною темою.

"Ми бачимо позицію Трампа, він вже робив заяви. Для нього це досить болюча історія. Коли в США ростуть ціни на АЗС, це політично для нього також складна історія і, мабуть, політично для нього негативна історія", - припустив нардеп.

Герус пояснив, що зростання цін на пальне безпосередньо впливає на інфляцію. Очевидно, що американська адміністрація шукатиме шляхи, щоб уникнути різкого подорожчання енергоносіїв.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Наскільки може подорожчати пальне - думка експерта

В Україні на тлі загострення ситуації з Іраном можуть подорожчати бензин, дизель і автогаз, розповів в інтерв’ю Главреду керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Бензин і дизель можуть зрости на 14-15 грн за літр, автогаз - до 20 грн.

Причиною подорожчання експерт називає відключення Катара від світового газового ринку. За його словами, найближчими тижнями очікуються заходи безпеки, включно з можливим військовим супроводом танкерів, посиленням протиповітряної оборони та знищенням пускових установок балістичних ракет, щоб стабілізувати ситуацію на ринку.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця тижня ціна дизельного пального на українських АЗС може сягнути 80 грн за літр через зростання вартості імпортного пального. Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн зауважив, що дефіцит дизелю в Європі та необхідність імпорту з Близького Сходу можуть підштовхнути ціну до 90 грн, хоча попит уже почав падати.

Водночас експерт Дмитро Льоушкін вважає, що ціни на бензин і дизель в Україні можуть повернутися до рівня 50-60 грн за літр, якщо нафта знову подешевшає до близько 60 доларів за барель. За його словами, до подій в Ірані світовий ринок нафти був профіцитним, але ситуація різко змінилася.

Крім цього, через можливе блокування Іраном Ормузької протоки видобуток нафти на Близькому Сході доведеться скоротити, що може спричинити дефіцит пального в Україні вже у квітні. Народний депутат Данило Гетманцев закликав формувати стратегічний резерв нафтопродуктів у партнерських країнах та провести консультації з постачальниками.

Читайте також:

Про персону: Андрій Герус

Андрій Михайлович Герус (нар. 18 березня 1982, м. Нововолинськ, Волинська область) — український державний службовець, політик. Представник Президента Зеленського у Кабінеті міністрів України (з 22 травня по 11 листопада 2019 року). Народний депутат України 9-го скликання. Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бензин дизтопливо ціни на нафту ціна бензина
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

13:52Україна
"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

13:51Світ
ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

13:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Останні новини

15:16

Долар перетнув відмітку 44 грн: скільки коштує валюта у банках

15:10

Служили Риму й воювали в Британії: що ДНК розповіла про сарматів з України

14:56

Дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 11 березня

14:40

Коли поминати рідних у 2026 році: дати, традиції та церковні роз'яснення

14:33

"Син схожий на Дзідзьо": Цибульська зробила зізнання про стосунки зі співаком

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
14:15

Чому офіцери Вермахту мали шрами: таємниця німецької еліти

14:12

Іран атакував ракетами німецький польовий табір в Йорданії - Der Spiegel

13:55

Пара взяла таксу і помітила дивність: собака почала "перетворюватися"Відео

13:52

Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янськаФото

Реклама
13:51

"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

13:36

"Хочеться поговорити": Мозгова зворушливо звернулася до легендарного батька

13:34

Яким мав бути контрнаступ ЗСУ 2023 року: генерал вперше розкрив невідомі деталі операції

13:31

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

13:28

Як вразити всіх гостей: рецепт божественної сирної паски

13:11

Окупанти намагаються захопити прикордонні села в двох областях - що задумав ворог

12:44

Як виглядають губи за 29 млн гривень: модель перестали впізнавати рідні

12:43

Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

12:32

Антициклон приніс справжню весну на Житомирщину: коли очікується найтепліший день тижня

12:22

Що не можна викидати з хати 11 березня: яке церковне свято

12:16

Ольга Сумська застала чоловіка з молодою акторкою - скандал потрапив на відео

Реклама
12:16

"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

12:16

Як правильно обрізати троянди після зими: секрет пишного цвітінняВідео

12:11

Про оверсайз можна забути: що змінить моду у 2026 році

11:44

Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

11:42

Післявоєнні вибори без онлайн-голосування: у ЦВК почули позицію українців за кордоном

11:32

"Підняв півсвіту": MamaRika вирвалася з Дубая і возз'єдналася з чоловікомВідео

11:30

"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

11:30

Монета лежала в бабусиному сейфі роками: її вартість вразила родину

11:28

Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

11:25

Путін зірвав джекпот на війні в Ірані: дипломат назвав фактор, який усе зіпсуєВідео

10:44

Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив

10:40

Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

10:21

Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

10:05

Знак влади й містики: що насправді означає український тризуб

10:04

Удача на порозі: 3 знакам китайського зодіаку нечувано пощастить до кінця березня

09:38

"Це все брехня": дівчина вбитого Комарова отримала від нього подарунок

09:30

Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

09:29

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого

09:15

Весняне рівнодення 2026 вже близько: коли настане особливий момент

08:47

Чому швидкий мир в Ірані може стати стратегічною пасткою: Яковина пояснивПогляд

Реклама
08:26

Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою КремляВідео

07:39

Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банкФото

07:01

У Харкові після удару "шахедів" постраждали чотири людини, серед них - дитинаФото

06:00

Стане королевою столу: рецепт домашньої рубленої ковбаси на Великдень 2026Відео

05:45

Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

05:14

"Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

04:41

Таке вже майже ніхто не їсть: які відверто дивні страви любили в СРСР

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти