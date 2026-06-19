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Врожай буде більшим, а ціни підуть донизу: який фрукт в Україні подешевшає

Руслана Заклінська
19 червня 2026, 17:42
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Очікується, що виробництво перевищить минулорічний рівень.
Врожай буде більшим, а ціни підуть донизу: який фрукт в Україні подешевшає
Ціни на яблука / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні прогнозують зростання врожаю яблук
  • Збільшення пропозиції може знизити ціни
  • Загальний стан садів оцінюється як кращий, ніж торік

В Україні цього року прогнозують зростання врожаю яблук, попри весняні заморозки. Обсяги виробництва можуть перевищити минулорічні показники, що вплине на рівень цін. Про це повідомив керівник компанії-експортера USPA Fruit Володимир Гуржій в коментарі AgroTimes.

За його словами, нинішній стан садів загалом дозволяє говорити про позитивні перспективи сезону. Хоча в окремих регіонах зафіксовано втрати через заморозки та проблеми із запиленням, загальна картина виглядає кращою, ніж торік.

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"Станом на зараз я бачу новий сезон виключно позитивним. Сьогодні виглядає так, що урожай має бути гарним. Він має бути більшим, ніж минулого року", - зазначив він.

Водночас можливе зростання пропозиції може посилити тиск на ціни. Гуржій зазначає, що український ринок поки що не має достатньо ефективних механізмів для перерозподілу надлишкової продукції зі свіжого сегмента.

Ситуація у секторі переробки також змінилася. Якщо торік високі ціни на яблучний концентрат стимулювали попит на технічне яблуко, то цього сезону переробні підприємства вже мають значні запаси, що може знизити закупівельну активність.

У разі реалізації прогнозів щодо збільшення врожаю українські споживачі можуть отримати більше яблук за нижчими цінами, ніж минулого року. Водночас прибутковість виробників залежатиме від ефективності виробництва та збуту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що подешевшає влітку - прогноз експертки

Заступниця гендиректора Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН розповіла, що в Україні влітку можуть подешевшати вершкове масло, сметана та інші жирні молочні продукти.

Влітку українці зазвичай споживають менше молочної продукції, віддаючи перевагу легшим стравам, овочам і фруктам. Винятком залишаються білі сири, однак загальний попит на "молочку" все одно зменшується.

Через це на ринку накопичуються запаси, зокрема масла, що створює тиск на ціни. Щоб уникнути надлишків, торговельні мережі можуть активніше запускати акції та знижки.

"Думаю, в червні місяці ми знову будемо бачити велику кількість акцій на жирні продукти - зокрема, масло та сметану – для того, щоб втримати реалізацію", - спрогнозувала Жупінас.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні стрімко дешевшає популярна ягода через збільшення пропозиції. В середньому ціни на полуницю впали на 15% за тиждень.

Також раніше повідомлялося, про потенційний стрибок цін на імпортні продукти через коливання курсу долара. Економіст Андрій Новак розповів, що для українського ринку характерна перевага вітчизняної продукції, яка формує цінову спокійність для більшості категорій товарів.

Як раніше повідомляв Главред, хліб в Україні може подорожчати на 15-20% через зростання вартості енергоносіїв і пшениці. Водночас ціни на молочну продукцію в магазинах зростають, попри зниження закупівельної вартості у фермерів.

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Про джерело: AgroTimes

AgroTimes — це українське галузеве медіа, яке спеціалізується на висвітленні тем, пов’язаних із аграрним сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю.

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