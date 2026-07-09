Ціни зростуть вже до кінця літа: який базовий продукт рекордно подорожчає

Експерт підкреслив, що на вартість, зокрема, впливатимуть нові критерії бронювання працівників.

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В Україні дорожчатиме хліб / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Хліб в Україні продовжить дорожчати

За два місяці ціна може зрости на 5–6%

На вартість вплинуть нові витрати виробників

Ціни на більшість продуктів в Україні протягом липня-серпня навряд чи зазнають суттєвих коливань, але головним винятком стане хліб. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі УНІАН.

За його словами, вартість хліба традиційно зростає в Україні кожного місяця, тому за літо він може здорожчати в межах 5-6%.

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"Фактично, за наступні два місяці він може додати плюс 6%, і це фактор не лише пов'язаний з інфляцією та енергоносіями", - наголосив експерт.

Зокрема, він додав, що нові критерії бронювання працівників, які передбачають збільшення зарплат, будуть закладатися в основу ціни.

"У виробників хлібобулочних виробів затратна частина по зарплатах в виробництві досить висока - понад 20%. Нові критерії бронювання працівників, які передбачають збільшення зарплат, закладатимуться в основу ціни. Тому у липні-серпні може бути додаткове здорожчання - за два місяці ціна може зрости на 5-6% на хліб", - підкреслив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на хліб у липні

Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна раніше говорила, що пшеничний хліб із борошна вищого сорту у липі подорожчає щонайменше на 3–5 % і коштуватиме 67–68 грн/кг.

Водночас, ціна на пшеничний хліб із борошна першого сорту може зрости до 57 грн/кг, житній хліб - до 58–59 грн/кг, а на батон - до 35 грн за 500 грамів.

"Основними причинами подальшого зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби залишаються підвищення виробничих витрат на всіх етапах ланцюга створення продукції", - підкреслила вона.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні за останній тиждень продовжили дешевшати більшість овочів нового врожаю та сезонних фруктів. Найбільше знизилися ціни на огірки, кабачки, черешню та абрикоси, тоді як морква нового врожаю, навпаки, подорожчала.

Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець заявляла, що у липні роздрібні ціни на основні види м’яса - яловичину, свинину, курку - не зміняться і залишаться на нинішньому рівні.

Також відомо, що ціни на молоко, сметану та вершкове масло можуть вирости вже у липні. Зокрема, роздрібна ціна пастеризованого молока жирністю 2,6% може зрости до 76,03 грн/кг.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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