Нові зміни цін на продукти: українцям розповіли, до чого готуватися

У липні 2026 року роздрібні ціни на основні види м’яса — яловичину, свинину, курятину — не зміняться.

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Прогноз нових цін на продукти / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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Ціни на овочі та фрукти в липні, як очікується, знизяться

З поступовим сезонним розширенням пропозиції очікується зниження цін

Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець прокоментувала тенденції на ринку продуктів харчування.

Як вона підкреслила в коментарі "Главреду", у липні 2026 року роздрібні ціни на основні види м’яса — яловичину, свинину, курку — не зміняться і залишаться на нинішньому рівні.

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Водночас у матеріалі зазначається, що ціни на овочі та фрукти в липні, як очікується, знизяться.

"За словами головного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", Інни Сало, із поступовим сезонним розширенням пропозиції очікується зниження цін порівняно з нинішніми на овочі борщового набору — до 15 %, на фрукти, а також на ягоди та кісточкові — до 10 %", — зазначається в повідомленні.

Крім того, не виключено, що ціни на салатні овочі протягом липня 2026 року, ймовірно, знизяться на 20% порівняно з нинішніми цінами.

Експерт прогнозує нове зростання цін на продукти

В Україні найближчим часом не відкидають чергове подорожчання продуктів харчування. Серед основних причин фахівці називають можливі перебої з постачанням палива, що може призвести до збільшення витрат на транспортування та логістику.

Економіст Зіновій Свереда зазначив, що перші ознаки зростання цін можуть виявитися вже найближчими тижнями. Він також наголосив, що додатковим фактором тиску залишається залежність України від імпортних енергоресурсів, вартість яких формується під впливом світових ринків.

Ціни на продукти — новини за темою

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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Про персону: Інна Сало Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

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